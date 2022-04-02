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Bayburt’ta Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Vali Cüneyt Epcim ile Hanımefendi Büşra Epcim, otizmli bireyler ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Bayburt’ta Otizm Farkındalık Günü
02 Nisan 2022 Cumartesi 12:34

BAYBURTGÜNDEM-  Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde düzenlenen kahvaltıda otizmli bireylerin sorunları konuşuldu, çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Kahvaltıya katılan otizmli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Epcim ile Hanımefendi, otizmli birey ailelerinin ağır sorumluluklarının farkında olduklarını belirtti. Vali Epcim, bu sorumluluğu paylaşma konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Otizm hakkında toplumsal farkındalığın artırılmasının ailelerin yükünü hafifleteceğine dikkat çeken Vali Epcim, bu yönde yapılacak çalışmaların da önemine işaret etti.

Vali Epcim, kahvaltıya katılan aileler ve otizmli bireylere teşekkür ederek Dünya Otizm Farkındalık Günü anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

Kahvaltı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kahvaltıda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü ile eşi ve kurum çalışanları da yer aldı.

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