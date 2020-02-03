Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Bayburt’ta ‘Onu Oku Onu Yaşa’’ başlıklı Siyer Yarışması düzenlendi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Bayburt’ta ‘Onu Oku Onu Yaşa’’ başlıklı Siyer Yarışması düzenlendi. Yarışmacılar, yarışmanın başlamasına saatler kala yarışma merkezlerinde hazır bulundular.

Saat 10.30 da yarışmacıların yarışma salonlarına alınmaya başlandı. Saat 11.00’da başlatılan yarşma dört farklı kategoriden oluşuyor.

Yarışmaya Gösterilen Teveccüh, Ne Kadar İsabetli Bir İş Yaptığımızı Gösteriyor

Peygamber Sevdalıları Vakfı Bayburt Temsilciliği adına yarışma hakkında bilgi veren Maşallah Oruçoğlu şöyle dedi: ‘Elhamdülillah bu sene de yoğun ve tatlı bir koşuşturmayla yarışmamızın hazırlıklarını bitirdik. Ve bugün yarışmamızı düzenliyoruz. Bu sene de Bayburt’ta yarışmamızı yapıyoruz. Yarışmamız dört farklı kategoriden oluşuyor. Türkiye genelinde olduğu gibi yarışmamız saat 11.00’da başlayacak. Elhamdülillah yarışmamız yediden yetmişe herkes tarafından teveccüh buldu. Yarışmaya gösterilen teveccüh, ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı gösteriyor.’’

İnsanlık Kurtuluşun, Peygamberimizi Anlayıp Yaşamakta Olduğunun Farkındadır

‘Gerek Türkiye genelinde gerekse de Bayburt’ta yarışmamıza gösterilen katılım gösteriyor ki, İnsanlık kurtuluşun, Peygamberimizi anlayıp yaşamakta olduğunun farkındadır. Zira karanlığın en zifiri halinin yaşandığı toplumlar Hz. Muhammed (sav)’e sarılarak, O’nu anlayarak ve izini takip ederek nura/aydınlığa çıkmışlardır.’ diyen Arslan, yarışmaya katılan ve bu süreçte kendilerine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Toplumumuzun Peygamber (sav)’e olan teveccühünü bir kez daha müşahede ettik

Vakfın Bayburt’taki yarışma tertip komisyon üyesi Engin Canördek, ‘Peygamber Sevdalıları olarak her yıl yüzbinlerin katılımı ile yapılan Siyer Yarışmasını yüzlerce katılım ile Bayburt'ta da düzenledik. Peygamber (sav)’in ahlakını yaşayıp yaşatma amacına bir vesile kıldığımız Siyer Yarışmasına teveccühün bu kadar yüksek olması bizleri çok sevindirdi. Yediden yetmişe herkes kar yağışına rağmen sınava geldi. Sırf sınavı kaçırmamak için saat 09:00 okula gelen insanları görünce bu toplumun Peygamber (sav)’e olan sevdasını bir kez daha müşahede ettik. Ve bir kez daha gördük ki kurtuluşumuz Peygamber ahlakını hayatımıza ve topluma hâkim kılmak ile olacak. Bayburtlu hemşerilerimize yarışmaya olan katılım ve teveccühleri için şükranlarımızı sunuyoruz.’ ifadelerine yer verdi.

Yarışmayı kaçırmamak için yağan kara rağmen sabahın erken saatlerinde yarışma merkezine gelen yarışmacılar, ‘Hava soğuktu ama Peygamber (sav)’i tanımaya ve O’nun için yarışmaya değerdi.’ ifadelerini kullandılar.