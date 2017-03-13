Bayburt’ta Memur-Sen “Evet” Programı

Bayburt’ta “Memur-Sen’e Davet Tercih Evet” programı Memur-Sen tarafından gerçekleştirildi.

Memur-Sen’in 16 Nisan’da niçin evet diyeceğinin anlatıldığı programa konuşmacı olarak Diyanet-Sen Genel Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Mali sekreter Mehmet Ali Omurca katıldı.

Bayburt Öğretmenevinin toplantı salonunda düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Bayburt Memur-Sen İl Temsilcisi Fikret Özbey, 16 Nisan’da tercihlerinin neden Evet olduğuna dair yaptığı konuşmada şunları söyledi. “ 1 milyon 111 bin 111 üye hedefinin neden önemli olduğunu ve 16 Nisan’daki referandum oylamasında neden evet denilmesi gerektiğini başkanlarım sizlere anlatacak.

Memur-Sen’e ve bağlı sendikalarına yönelik bu güven ve takdirin yüklediği sorumluluğun gereklerini yerine getirmek, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini hayata geçirmek, hizmet kollarındaki kamu görevlisi potansiyelini sendikalarımızın kapasitesine dönüştürmek sendikal mücadelemizin öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedeflere ulaşmada gerekli şartlardan biri hiç kuşkusuz ki; Konfederasyonumuzun ve Sendikalarımızın yönetiminde, hizmet ve faaliyetlerinde, eylemlilik süreçlerinde, söylemlerin belirlenmesinde ortak aklın hâkim kılınması ve ekip ruhu odaklı dayanışmanın ve birlikte çalışma azminin ve kararlılığının vücut bulmasıdır.

Önümüzdeki dönem toplu sözleşme masasında daha güçlü ve daha sağlam durabilmek için hedefimiz olan 1 milyon 111 bin 111 üye sayısına ulaşmak ve 16 Nisan’da yapacağımız halk oylamasında ülkemizin önünü açmak için canla başla çalışacağız” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi ise, Türkiye’nin tarihi dönüşüm sürecinin içerisinde olduğunu belirterek, “Hepimiz aynı gemide yürüyoruz ve ülkenin geleceği hepimizi aynı noktaya doğru koşmaya mecbur kılıyor. Tarihin akışı içerisinde bir dönüm noktası söz konusu ise inisiyatif alanlar süreci yönetirler, inisiyatif almayanlar, ilgisiz kalanlar tarihin çöplüğüne atılıp giderler. Bunun için bugün inisiyatif alarak bir aradayız” dedi.

Değişimin bir süreç olduğunu, değişimin bir tercih olmadığına değinen Selvi, “Okuyamazsanız kaybolursunuz. Yeni bir dönemin kapısındayız. Eğer bunu ihmal eder, meseleyi doğru tanımlamazsak, süreçleri hafife alırsak hepimiz bunun altında kalırız” diye konuştu.

Türkiye’de yaşanan hükümet sistemi değişiminin karşısında uluslararası şer odaklarının, kirli emellerini harekete geçirdiklerini belirten Selvi, “Uluslararası odaklar hareket geçti. Adeta memleket meselesine dönüştürdüler. Türkiye ilk defa referandum yaşamıyor. Seferberlik ilan etmişçesine duvar örüyorlar, karşı duruş sergiliyorlar. Üstü örtülü vesayet mekanizmalarıyla kirli bir savaş başladı. Herkes bunu takip ediyor. Batının uydusu olan zayıf bir Türkiye istiyorlar. Ama yağma yok diyoruz. Dün geride kaldı, bugün dünden başlayıp bugüne kadar yaptıklarınızın hesabını vereceğiniz günlerin eşiğindeyiz. Bunun için millet olarak şahlanıyor ve ayağa kalkıyoruz. Değişimin önünü kesemeyecekler ve yeni bir dünya kurulacak. Öncüleri de sizler ve sizlerin verdiği mücadele olacaktır” ifadelerini kullandı.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar ise konuşmasında Türkiye’de insanları bugüne kadar sağcı-solcu, şucu bucu diyerek böldüklerini belirterek, ayrıştırmalara son vermek için, siyasi istikrarsızlığın sona ermesi için, yeni darbelerin gerçekleşmemesi için, katsayı zulmünün ve Başörtü zulmünün geri gelmemesi için Evet diyoruz.

Bayraktutar, 28 Şubatların yaşanmasının o günün sivil toplum örgütlerinin militarist anlayıştaki zalimlerle beraber olmasıyla kolaylaştırıldığını fakat bugün Memur-Sen’in zalimlerin ve bu militarist anlayışların bir daha millete zulmetmemeleri için var olduğunu sözlerine ekledi.

Programa Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, kurum amirleri, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları ve çok sayıda üyenin katıldığı toplantı, misafirlere hediye takdiminin ardından sona erdi.