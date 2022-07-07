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BAYBURT’TA KURBAN BAYRAMI HEYECANI

Kurban Bayramı iyiden iyiye yaklaşırken Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Satış Pazarı’nda bayram heyecanı yaşanıyor.

BAYBURT’TA KURBAN BAYRAMI HEYECANI
07 Temmuz 2022 Perşembe 10:26

BAYBURTGÜNDEM-  Bayburt’taki tek kurbanlık satış yeri olan Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan pazarındaki çalışmalar kapsamında Kurban Bayramı süresince hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgilenilecek. 5 Temmuz 2022 Salı günü kapılarını açan hayvan pazarı bayramın birinci gününe kadar açık olacak.  Hayvan Pazarı’nda ayrıca kantar hizmeti de verilecek.

Kurban Yakalama Timi Teyakkuzda Olacak

Bayramın birinci gününden itibaren verilecek bir diğer hizmet ise kaçan kurbanlıklar ile ilgili. Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaçan hayvanlara uyuşturucu iğne ile müdahale edebilecek bir ekip oluşturuldu. Bu ekip dört gün boyunca kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek.  

Kurban Kesim Yerleri Belli Oldu

Bayram öncesi hazırlıklar hummalı bir şekilde sürerken Kurban Komisyonu da bayramda alınacak önlemleri ve kurban kesim yerlerini açıkladı. Belirlenen kurban kesim yerleri şöyle: Bayburt Belediyesi’ne ait Kaleardı Mahallesi’nde ki mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokaktaki Boş Arazi (Yem Fabrikası Yanı), Köroğlu Çiftliği (İspir Yolu Üzeri), Salih Altun’a ait mandıra  ( Kayış Kıran Mevkii), Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Muradiye Yurdu( Esentepe Mahallesi), Hakan Keser’e ait hayvan çiftliği ( Kayış Kıran Mevki), Yaşar Küçük’e ait mandıra (Cezaevi Yolu Üzeri), Can- Bayrak Çiftliği (Çaykara Yolu Üzeri). Hanefi Sansu’ya ait Mandıra (Zahit Mahallesi Bolu Sokak Polis Okulu Karşısı), Kurban komisyonu tarafından belirlenen bu yerler dışında kesime izin verilmeyecek.

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