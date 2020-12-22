Bayburt’ta Kumarhaneye çevrilen eve baskın yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bayburt şehir merkezi Camiikebir Mahallesinde bulunan bir evin teras katında kumar oynadıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

Camiikebir Mahallesinde bulunan bir evin teras katına yuvarlak masa ve sandalyeler koyularak kumarhaneye çevrildiğinin tespit edilmesi üzerine; adrese yapılan baskında 4 şahıs kumar oynarken yakalandı. Belirtilen adreste kumar oynanırken kullanılan 2 adet zar, 312 adet iskambil kağıdı, 3 adet kapalı kutu içerisinde iskambil kağıdı ve 5280 TL para ele geçirildi.

Yakalanan şahıslarla ilgili olarak ikamet sahibi 1 kişi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatılmış, 3 kişi hakkında da kumar oynadıkları için idari işlem uygulanmıştır.

Ayrıca ikamette bulunan dört şahıs hakkında “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek’’ fiilinden gerekli idari para cezası uygulanmıştır.