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Bayburt’ta Kişi ve Şirketlerde Nüfusa göre ,Döviz Miktarı ne kadar?

Kurdaki yükseliş öncesi 1 yılda vatandaş 7,1 milyar dolar sattı. Şirketler ise döviz mevduatını 3,4 milyar dolar artırdı.

Bayburt’ta Kişi ve Şirketlerde Nüfusa göre ,Döviz Miktarı ne kadar?
12 Ağustos 2018 Pazar 12:32

Türkiye'deki mudilerin bankalarda yaklaşık 630 milyar 593 milyon liralık tasarruf mevduatı bulunuyor. Tasarruf hesaplarında TL'den daha çok döviz tutan Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Aksaray döviz müdavimi çıktı.

Büyükşehirler toplamda 6,3 milyar dolar bozdu ancak toplamda döviz mevduatının yüzde 72'sine sahip oldukları için kurdaki yükselişten en fazla onlar faydalanacak.

Büyükşehirler dolarını satarken  güney illerinde döviz arttı.

Vatandaş bir yılda dövizini bozdurarak 102 milyar’dan 95 milyara düşürdü.7.1 milyar bozdurdu.

Şirketler döviz aldı , elindeki döviz varlığını 67,8 milyardan 71,3 milyar dolara çıkardı.

İstanbul 1 yılda 2,1 milyar dolarlık satış yaparak mevzi mevduatını en fazla azaltan iller arasında yer aldı.

Kişilerin döviz mevduatındaki en büyük artış yüzde 40 ile Kilis ve yüzde 21 ile Muş'ta oldu.

Antalya'da vatandaşın döviz mevduatı yüzde 1,3 artarak 2 milyar 569 milyar dolara çıktı.

Birey olarak İstanbul’da nüfus oranına göre kişi bazına düşen döviz miktarı  48.827.297, Şirketlere düşen döviz miktarı  43.547.152         

Peki Bayburt’ta durum ne?

Bayburt’ta nüfus oranına göre kişi bazına düşen döviz miktarı   30.726 , Şirketlere kişi bazında düşen döviz miktarı  3.176

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz ve altınlarınızı bozdurun çağrısına ,Bayburt nasıl tepki verecek.

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Etiketler; #Bayburtta Döviz Miktarı
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