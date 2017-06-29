BAYBURT’TA KAÇ SURİYELİ VAR

Türkiye’ye sığınan Suriyeli sayısı En çok İstanbul’da en az Bayburt'ta.

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye yerleşenlerin sayısı resmi olarak 3 milyon 49 bin olduğu belirlendi. İstanbul Nüfusunun 14,804,116 düşünülürse yüzde olarak İstanbulun 3.22 si Suriyeli.

Yeni yapılan sayımlarda en çok Suriyeli 485bin 227 kişi ile istanbulda.Bayburt42 kişi ile en az Suriyelinin yerleştiği il oldu.

Bayburt Şehir nüfusunun 90.154 kişi oplmasıyla yüzde olarak 0.5 seviyesine tekabul ediyor.

Bayburt’ta Suriyeli sayısı 42 kişi.