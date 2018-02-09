Bayburt’ta hangi Türk boyları var?

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar;Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu.Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumuve yerleşim yerleri
Bayburt’a yerleşen Türk oğuz boyları ,Oğuz-Dağ-Han Oğullarından Eymir boyu (Eymür) ve Oğuzlardan İğdir boyu dur.
TÜRKİYE’YE YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU ve YERLEŞİM YERLERİ
BOZ-OKLAR
A- Gün-Han Oğulları
1- Kayı
2- Bayat
3- Alkaravlı
4- Kara-ivli
B- Ay_han Oğulları
5- Yazır
6- Döger
7- Dodurga
8- Yaparlı
C- Yıldız-Han Oğulları
9- Avşar
10- Kızık
11- Beg-Dili
12- Karkın
ÜÇ-OKLAR
Ç- Gök-Han Oğulları
13- Bayındır
14- Beçene
15- Çavuldur
16- Çebni
D- Dağ-Han Oğulları
17- Salur
18- Eymür
19- Ala-Yuntlı
20- Üregir
E- Deniz-Han Oğulları
21- Yiğdir
22- Bügdüz
23- Yıva
24- Kınık
1-KAYI
Kayıhan ………………………………………Afyon-Emird ağ
Karaçavuş…………………………… Amasya
Kayı (Balakayı) ……………………………………… Ankara-Yenimahalle-Kazan
Yenikayı (Zirkayı )…………………………………… Ankara-Yenimahalle-Yeniken t
Kayı …………………………………………………… Ankara-Güdül
Kayısopran………………………………………… …. Bolu-Gerede
Kayı……………………………………………………. Burdur-Çeltikçi
Demirli ( Kayı )……………………………………….. Burdur-Ağlasun-Karaaliler
Kayıçivi……………………………………………… …Çankırı-Kargın
Gölezkayı…………………………………………… … Çankırı-Eldivan
Hisarcıkkayı…………………………………… ……… " "
Kayı……………………………………………………. Çankırı-Ilgaz-Belören
Kayılar (Kayıbekir)……………………………………Ç ankırı-Orta
Kayıören……………………………………………… . Çankırı-Orta
Çaparkayı…………………………………………… .. Çankırı-Şabanözü
Kayı…………………………………………………… Çorum-Merkez
Kayı …………………………………………………… Çorum-İskilip
Kayı…………………………………………………… Çorum-Mecitözü
Kayhan (Kayhanköy )………………………………. Denizli-Merkez
Kayı (Selmik)…………………………………………. Diyarbakır-Bismil-Yukarısa lat
Kayı (Yukarışingirik)………………………… …….. Diyarbakır-Dicle
Kayı…………………………………………………… Erzincan-Refaiye-Akarsu
Kayı…………………………………………………… Eskişehir-Çifteler
Kayı…………………………………………………… Eskişehir-Mihalıççık
Kayhan( Kayıhan)…………………………………… Giresun-Bulancak
Kayı…………………………………………………… Isparta (Merkez)
Kayı…………………………………………………… Kastamonu-Kuzkaya
Kurtkayı (Merzuklar)……………………………….. " " Kayıköy Kastamonu-DadayAşağıkayı…………………………………………… … Kastamonu-Tosya
Yukarıkayı………………………………………… … " "
Kayıcılar…………………………………………… … Konya-Bozkır-Belören
Kayı…………………………………………………… Kütahya-Emet
Kayı…………………………………………………… Kütahya-Tavşanlı
Kayı…………………………………………………… Nevşehir-Hacıbektaş
Kayı…………………………………………………… Niğde-Bor
Kayı ( Hedil )…………………………………………. Mardin-İdil-Haberli
Kayı…………………………………………………… Sivas-Suşehri-Akıncılar
Kayı…………………………………………………… Tekirdağ ( Merkez )
2-BAYAT
Şambayadı…………………………………………… Adana (Merkez)
Şambayat(Bucak)…………………………… ……… Adıyaman-Besni
Bayatcık……………………………………………… Afyon (Merkez )
Bayat(Hambarcın)……..……………… …………… Afyon-Emirdağ
Bayat………………………………………………… Amasya(Ezine)
Bayat………………………………………………… Amasya(Merzifon)
Bayat………………………………………………… Ankara-Ayaş
Küçükbayat(Bayatatik)…………… ………………. Ankara-Bala-Karakeçili
Zümrütova (Bayat )………………………………… Antalya-Elmalı-Akçay
Bayat………………………………………………… Antalya-Korkuteli
Bayatbademleri……………………………… ……… " – "
Bayat…………………………………………………. Aydın-Konakpınar
Bayat…………………………………………………. Bilecik-Gölpazarı
Yakabayat…………………………………………… Bolu-(Merkez)
Bayatlar……………………………………………… Çanakkale-Yenice-hamdibey
Bayat…………………………………………………. Çorum-Merkez(ilçe)
Bayat…………………………………………………. Çorum-Kargı
Bayat…………………………………………………. Denizli-Çivril
Bayat ( Füseyni)……………………………………… Diyarbakır-Çermik
Bayatlı………………………………………………… Gaziantep(Merkez)
Bayatköyü…………………………………………… . Isparta-Atabey
Özbayat (Gemenbayat)……………………………… Isparta-Yalvaç
Bayatdoğanşali……………………………… ………. Kars-Iğdır-Taşburun
Bayat…………………………………………………. Kastamonu-Tosya
Bayat…………………………………………………. Konya-Hatip
Yağlıbayat………………………………………… …. Konya-Obruk
Bayat………………………………………………… Konya-Beyşehir
Karabayat…………………………………………… Konya-Beyşehir-Doğanbey
Bayat………………………………………………… Kütahya-Aslanapa
Bayat………………………………………………… Kütahya-Sabuncu
Bayat………………………………………………… Manisa-Gördes
Bayat………………………………………………… Manisa-Soma
Bayat………………………………………………… Niğde-Bor
Bayat…………………………………………………. Sakarya-Geyve
Bayat…………………………………………………. Sinop-Durağan
Kalınbayat………………………………………… … Urfa-Hilvan-Gölcük
Bayatören (Bayatviran)…………………………….. Yozgat-Osmanpaşa
3-ALKA-EVLİ
Halkahavlı………………………………………… … Samsun-Vezirköprü
Halkaavlu…………………………………………… . Manisa-Kırkağaç-Gelembe
4-KARA- EVLİ
Karaevli……………………………………………. . Kastamonu-Kuzyaka
Karaevli……………………………………………. . Tekirdağ-Merkez
Karaevligeriş………………………………… …….. Zonguldak-Çaycuma-Perşembe
Karaevliçavuş (Çilesizoğlu)……………………….. " " "
5-YAZIR
Yazır………………………………………………… Ankara-Çubuk
Yazır………………………………………………… Antalya-Korkuteli
Kumluca yazırı(iydiryazırı)………………… …….. Antalya-Kumluca
Yazır ( Finike yazırı)………………………………. Antalya-Finike
Yazır………………………………………………… Aydın-Karacasu
Yazırlı………………………………………………. Aydın-Nazilli
Gölcük ( Yazır)…………………………………….. Burdur-Gölhisar-Çavdır
Yazır………………………………………………… Burdur- Ağlasun
Yazır………………………………………………… Çorum- Sungurlu-Boğazkale
Yazır………………………………………………… Denizli-Acıpayam
Yazır………………………………………………… Denizli-Çal
Yazır………………………………………………… Edirne-Enez
Yazır………………………………………………… Eskişehir-Sivrihisar-Günyü zü
Yazır………………………………………………… Gaziantep-Nizip-Barak
Yazır………………………………………………… Kayseri-Merkez
Yazır………………………………………………… Konya-Sille
Yazır………………………………………………… Konya-Doğanhisar
Yazır ( Kuzeyrip )………………………………….. Mardin-Savur-Sürgücü
Yazır………………………………………………… Tekirdağ-Barboros
6- DÖĞER
Döğer………………………………………………. Afyon-İhsaniye
Aşağı Düver……………………………………….. Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtd ivan)
Yukarı-Döğer…………………………………… … " " " "
Düğer………………………………………………. Burdur (Merkez)
Döğer (Dibni)……………………………………… Diyarbakır-Dicle
Döver (Düver)…………………………………….. Hatay-Harbiye
Düverlik…………………………………………… İzmir-Torbalı
Düğer……………………………………………… Kayseri-Himmetdede
Döğer (Düğer)…………………………………….. Konya-Ilgın
Düğer………………………………………………. Mugla-Fethiye-Kemer
Düğer………………………………………………. Sivas-Hafik
Düğer………………………………………………. Urfa-Hilvan-Ovacık
7- DODURGA
Dodurga……………………………………………. Afyon-Sandıklı
Dodurga……………………………………………. Ankara-Yenimahalle
Dodurga……………………………………………. Bilecik-Bozüyük
Yeni Dodurga……………………………………… Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Dodurga……………………………………………. Bolu( Merkez)
Dodurga……………………………………………. Bolu-Mudurnu
Dodurga……………………………………………. Çankırı-Çerkeş
Dodurga……………………………………………. Çankırı-Orta
Dodurga……………………………………………. Çorum-Osmancık
Aşağı Dodurga(Dodurgalar) …………………….. Denizli Acıpayam
Yukarı Dodurga(Dodurgalar)………………… … " "
Dodurga…………………………………………… Mugla-Fethiye-Eşen
Dodurga…………………………………………… Sinop-Boyabat
Demiryut(Tödürge)……………………… ……….. Sivas-Zara
Dodurga……………………………………………. Tokat-Çamlıbel
Dodurga……………………………………………. Zonguldak-Ulus
8- YAPARLI
Yeni Yapar…………………………………………. Bolu-Gerede
Eski Yapar…………………………………………. Çorum-Alaca
9- AVŞAR ( AFŞAR )
Afşar………………………………………………… Afyon-Dinar-Dombayova
Avşar……………………………………………….. Amasya-Ezine
Afşar………………………………………………… Ankara-Bala
Büyük Afşar………………………………………… Ankara-Delice
Küçük Afşar………………………………………… Ankara-Delice
Afşar…………………………………………………. Ankara-Güdül
Afşar…………………………………………………. Ankara-Kalecik-Çandır
Avşar (Burhaniye)………………………………….. Ankara-Polatlı
Afşar…………………………………………………. Şereflikoçhisar-Ağaçören
Avşar (Afşar)……………………………………….. Antalya-Elmalı_Akçay
Avşar………………………………………………… Aydın-Söke
KocaAvşar…………………………………………… Balıkesir-Merkez
Çam Avşar……………………………………………Balı kesir-Balya
Afşar(Afşargıdırıç-Afşargi diriç)……………………Bolu-Merkez
Afşartarakçı…………………………………… ……. Bolu-Gerede
BirinciAfşar(afşarevvel)…… ………………………..Bolu-Gerede
İkinci Afşar(afşarsanı)………………………… ……. " "
Afşar…………………………………………………. Bolu-Mengen-Gökçesu
Afşar…………………………………………………. Bursa-Yenişehir
Afşar…………………………………………………. Çankırı-Çerkeş
Avşar…………………………………………………. Çorum-Kargı-Hacıhamza
Menteşe(Afşar)……………………………… ……….Denizli-Honoz
KarahüyükAfşarı…………………………… ………..Denizli-Acıpayam
KumAfşarı…………………………………………… . " "
Avşarözü(Hüseyinşeyh)…………… ……………….. Erzincan-Refaiye
YakaAvşar…………………………………………… Isparta-Eğridir-Aksu
Afşar………………………………………………….. Isparta-Gelendost
Afşar…………………………………………………. Kastamonu-İhsaniye(Araç)
Afşargüney………………………………………… …Kastamonu-Küre
Afşarimam…………………………………………… . " "
Afşar………………………………………………….. Kastamonu-Taşköprü
Avşarpotuklu…………………………………… ……Kayseri-Pınarbaşı
Avşarsöğütlü…………………………………… …….Kayseri-Pınarbaşı-Pazar ören
Büyüksöbeçimen( Avşar)…………………………… Kayseri-Sarız
BayAfşar……………………………………………… Konya-Beyşehir
KüçükAfşar………………………………………… .. " "
Afşar………………………………………………….K onya-Çumra-Dinek
Afşar………………………………………………….K onya-Hadim-Taşkent
Afşarlı………………………………………………. . Konya-Kadınhanı-Kurtasanlı
Afşar………………………………………………….K ütahya-Emet-Pazarören(ören cik)
Afşar……………………………….. Kahramanmaraş-Merkez
Avşarlı………………………………………………. Kahramanmaraş-Türkoğlu
Avşar………………………………………………… Mugla-Milas
Afşar………………………………………………….M anisa-Sarıgöl
Avşar…………………………………………………Ma nisa-Gördes-KöprübaşAvşar…Manisa-Turgutlu
Avşarcık…………………………………………… Sivas-Divriği
Avşar…………………………………………………Si vas-İmranlı-Karacaören
Avşar…………………………………………………Si vas-Suşehri-Akıncılar
Avşarören(Avşarveran)…………… ……………… .Sivas-Kangal-(Akpınar)
Avşar…………………………………………………Si vas-Zara-Şerefiye
Avşar(Apşur)…………………………………… …..Tekirdağ-Barboros
Avşarağzı…………………………………………… .Tokat-Çamlıbel
Avşaralanı………………………………………… Yozgat-Çayıralan
Afşar……………………………………………….. Zonguldak-Eflani
10- KIZIK
Kızık……………………………………………… Afyon-Sandıklı
Kızık……………………………………………… Amasya-Gümüşhacıköy-Sarayc ık
Kızık(Ravlıkızıgı)…………………… ………….. Ankara-Çubuk-Akyurt
Kızık……………………………………………… Ankara-Kızılcahamam(Çeltik çi)
Kızıklı……………………………………………. Balıkesir-Burhaniye
Kızık……………………………………………… Balıkesir-Manyas
Kızıksa( Kızılköy)………………………………… " – "
Kızık……………………………………………… Bolu-Seben
Sarıkaya( Kızık)…………………………………. Bolu-Kıbrıscık
Cumalıkızık……………………………………… Bursa(Merkez)
Fidye Kızık……………………………………….. Bursa(Merkez)
DereKızık………………………………………… Bursa-Gürsu
HamamlıKızık…………………………………… Bursa-Gürsu
Kızıklı……………………………………………. Çorum-Alaca
Kızık Hamurkesen………………………………. Gaziantep-Merkez
Övündük (YenidinekKızık)…………………….. " "
Kızık……………………………………………… Kahramanmaraş-Andırın
Kızık……………………………………………… Kayseri-Güneşli
Kızık……………………………………………… Kayseri-Develi
Kargınkızıközü……………………………… ….. Kırşehir-Kaman
Yenigüdemem (Kızık)…………………………… Karaman
Kızık……………………………………………… Kütahya-Emet-Örencik
Kızık……………………………………………… Kütahya-Köprüören
Kızık……………………………………………… Kütahya-Simav
Kızık (Kınık)…………………………………….. Malatya-Arguvan
BüyükKızık……………………………………… Sinop-Gerze-Dikmen
KüçükKızık……………………………………… " – " – "
Kızık……………………………………………… Sivas-Zara-Şerefiye
Kızık……………………………………………… Tokat-Çamlıbel
Kızık……………………………………………… Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı
11- BEĞ- DİLİ
Beydili…………………………………………… Ankara-Nallıhan
Beydili…………………………………………… Ankara-Nallıhan-Beydili
Beydili ( Ovacık )………………………………. Çankırı-Orta(Ovacık)
Beydini………………………………………….. Çankırı-Ovacık
Bedil…………………………………………….. Çankırı-Çerkeş
Beydili…………………………………………… Çorum-Merkez
Beydili…………………………………………… Çorum-Bayat
Beydili…………………………………………… Denizli-Çivril-Işıklı
Beydili (Arabanbeydilli)………………………. . Gaziantep-Araban
Beydili…………………………………………… Isparta-Sütçüler
Beydili…………………………………………… İçel-Gülnar
Beydili…………………………………………… Karaman
Beydili…………………………………………… Sivas-Hafik
12- KARGIN
Kargın…………………………………………… Afyon-Sandıklı
Kargın…………………………………………… Ankara-Çubuk
Kargın…………………………………………… Ankara-Kalecik-Çardır
Kargın…………………………………………… Kırıkkale-Balışeyh(Balışık )
Kargın…………………………………………… Antalya-Korkuteli
Kargın…………………………………………… Balıkesir-Bigadiç
Kargın…………………………………………… Çorum-Alaca
Derekargın……………………………………… Çorum-İskilip
Kargın………………………………………….. Erzincan-Tercan
Kargın………………………………………….. Eskişehir-Merkez
Karkın………………………………………….. Eskişehir-Sivrihisar
Kargın…………………………………………… Kastamonu-Tosya
Kargın-Kızıközü…………………………… ….. Kırşehir-Kaman
Kargın-Meşe…………………………………… " – "
Kargın-Selimağa…………………………… …. " – "
Kargın-Yenice………………………………… . " – Mucur
Karkın………………………………………….. Konya-Çumra
Dedekarkın……………………………………… Malatya-Yazıhan
Kargın…………………………………………… Manisa-Turgutlu-Ahmetli
Kargınışıklar………………………………… … Manisa-Demirci-Karbasan
Kapugargın(Kargınkürü)………… …………… Muğla-Köycegiz-Ortaca
Kargın…………………………………………… Aksaray-Taşpınar
Kargın…………………………………………… Sivas-Koyulhisar
Kargın…………………………………………… Sivas-Yıldızeli-Çırçır
Kargın (Demenikargın)………………………… Tokat-Çamlıbel
Kargıncık (Karkıncık)…………………………. " – "
Kargın…………………………………………… " – Turhal
13- BAYINDIR
Bayındırlı………………………………………. . Adana-Bahçe-Haruniye
Bayındır…………………………………………. Ağrı-Tutak
Bayındır…………………………………………. Ankara-Çankaya
Bayındır…………………………………………. Ankara-Çamlıdere-Peçenek
Bayındır…………………………………………. Antalya-Elmalı
Bayındır………………………………………….. Antalya-Kaş
Bayındır…………………………………………. Aydın-Nazilli
Ovabayındır……………………………………. . Balıkesir-Merkez
Bayındır…………………………………………. Bolu-Göynük
Bayındır………………………………………… Burdur-Merkez
Bayırköy(Bayındır)…………………… ……….. Burdur-Gölhisar-Çavdır
Bayındır…………………………………………. Burdur-Yeşilova
Bayındır(KokarcaMamure)……… ……………. Bursa-İznik
Bayındır…………………………………………. Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
Bayındır…………………………………………. Çankırı(Merkez)
Bayındır…………………………………………. Çankırı-Çerkeş
Bayındır…………………………………………. Çankırı-Eskipazar
Derebayındır…………………………………… . Çankırı-Orta
Ortabayındır(Yenicebayındı r)………………… " – "
Tutmaçbayındır……………………………… … " – "
Bayındır………………………………………… Çorum-Mecitözü
Bayındır(Arapkent)…………………… ………. Diyarbakır-Bismil-Tepe
Bayındır………………………………………… Elazığ-Keban
Bayındır………………………………………… Erzurum-İspir-Pazaryolu
Bayındır………………………………………… Erzurum-Tekman-Gökoğlan
Aşağıbayındır………………………………… .. Gaziantep-Nizip
Yukarıbayındır……………………………… … Gaziantep-Nizip
Bayındır………………………………………… Giresun-Bulancak-Kovancık
Bayındır………………………………………… Gümüşhane-Yağmurdere
Bayındır………………………………………… İçel-Silifke
Bayındır………………………………………… İzmir
Bayındır………………………………………… Kastamonu-Kuzyaka
Bayındır………………………………………. Kırşehir-Kaman
Bayındır………………………………………. Konya-Beyşehir
Bayındır………………………………………. Samsun-Kavak
Bayındır (Melüller)………………………….. Sivas-Kangal-Kavak
14 – PEÇENEK
Peçenek……………………………………….. Adana-Bahçe-Haruniye
Peçenek……………………………………….. Ankara-Altındağ
Peçenek……………………………………….. Ankara-Çamlıdere
Peçenek( Bala)……………………………….. Ankara-Çubuk-Sirgeli
Peçene…………………………………………. Eskişehir-Çifteler
Biçer (Peçene)………………………………… Konya
Peçenek(Mirkefşin)…………………… ……… Mardin-İdil
15- ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR )
Çavuldur (Çavundur)………………………… Amasya-Merzifon
Aşağıçavundur………………………………… Ankara-Çubuk
Yukarıçavundur……………………………… . Ankara-Çubuk
Turunçova (Çavdır)…………………………… Antalya-Finike
Çavdır…………………………………………. Anatlya-Kaş-Kalkan
Çavdır…………………………………………. Aydın-Bozdoğan
Çavdır…………………………………………. Burdur-Gölhisar
Çavundur……………………………………… Çankırı-Kurşunlu-Atkaracal ar
Çavundur (Licek/Lico)……………………….. Diyarbakır-Lice-Kayacık
Çavundur……………………………………… Isparta-Şarkikaraağaç
Çavundur……………………………………… Kastamonu(Merkez)
Çavundur……………………………………… Kastamonu-Kuzyaka
Çavdır…………………………………………. Manisa-Soma
Çavdır…………………………………………. Muğla-Ula-Kavaklıdere
16- ÇEPNİ (ÇETMİ)
Çepni…………………………………………… Afyon-Sandıklı-Hocalar
Çetmi…………………………………………… Amasya-Gümüşhacıköy
Çepnişabanlı…………………………………… Şereflikoçhisar-Ağaçören
Çepni…………………………………………… Balıkesir-Bandırma-Edincik
Yeniçepni(Çerkezcetni)………… …………….. Bilecik-Bozüyük
Yürükcetmi(Yürükcetni)………… …………… Bilecik-Bozüyük
Çepni…………………………………………… Bolu-Merkez
Çepni…………………………………………… Bolu-Mudurnu
Çepni…………………………………………… Bursa-Mudanya
Küçükçetmi……………………………………. Çanakkale-Küçükkuyu-Ayvacı k
Yeşilyurt(Büyükçetmi)…………… …………… Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuy u
Çetmi…………………………………………… Çanakkale-Ezine
Çetmi…………………………………………… Çorum-İskilip
Göletçetmi……………………………………… Çorum-Kargı
Çepni……………………………………………. Giresun-Espiye
Çayırlı(Çetmi)……………………………… ….. İzmir-Tire
Çepni…………………………………………… Kastamonu-Çatalzeytin
Çetmi…………………………………………… Kastamonu-Taşköprü
Çepni…………………………………………… Kastamonu-Kengiri-Tosya
Çepni…………………………………………… Kırşehir-Merkez-Çiçekdağı
Çetmi…………………………………………… Konya-Beyşehir-Üzümlü
Çetme………………………………………….. Konya-Doğanhisar
Çetmi…………………………………………… Konya-Hadim-Taşkent
Çepniharmandalı(Yobazharma ndalı)………… Manisa-Saruhanlı
Çepnimuradiye………………………………… Manisa-Saruhanlı
Çepnibektaş……………………………………. Manisa-Turgutlu
Çepnidere………………………………………. Manisa-Turgutlu
Çepni…………………………………………… Samsun-Alaçam
Çitme…………………………………………… Sivas-Divriği-Gedikpaşa
Çepni…………………………………………… Sivas-Gemerek
Dereçepni(Kötüçepni)……………… ………… Yozgat-Boğazlıyan
Yazıçepni………………………………………. Yozgat-Boğazlıyan
17- SALUR
Salur……………………………………………. Antalya-Elmalı
Salur……………………………………………. Antalya-Kumluca
Salur……………………………………………. Antalya-Manavgat
Salur……………………………………………. Bolu-Gerede
Salur……………………………………………. Çankırı-Orta
Salur……………………………………………. Çorum-Seydim
Salur……………………………………………. ErzincanRefahiye-Akarsu
Salur……………………………………………. Isparta-Şarkikaraağaç
Salur……………………………………………. Kayseri-Güneşli
Salur…………………………………………….. Karaman
Salur…………………………………………….. Konya-Karapınar
Salur…………………………………………….. Manisa-Gördes
Salurçiftliği………………………………… …… " – "
Salur…………………………………………….. Samsun-Ladik
Salur……………………………………………. Tokat-Artova
Salur……………………………………………. Tokat-Zile-Boztepe
Salur……………………………………………. Yozgat-Sorgun
18- EYMÜR (EYMİR)
Eskieğmir……………………………………… Afyon-İhsaniye
Eymir…………………………………………… Amasya-Merzifon-Alıcık
Kıreymir………………………………………. Amasya-Merzifon-Sarıbuğday
Eymir(Eğmir)…………………………………. Amasya-Suluova
İymir(Eymür-iğmir)…………………… …….. Ankara-Yenimahalle-Kazan
Aşağıemirler…………………………………… Ankara-Çubuk
İmirli…………………………………………… Ankara-Delice
İğmir…………………………………………… Ankara-kızılcahamam-Pazar
Eymir………………………………………….. Nallıhan
Eymir(Eğmir)…………………………………. Antalya-Elmalı
Dağeymiri(dağemiri)………………… ……….. Aydın-Merkez
Ovaeymiri(Ovaemiri)………………… ………. Aydın-Merkez
Eymir…………………………………………… Aydın-Karacasu
Eğmir…………………………………………… Balıkesir-Havran
Eymir(Eymur-Eymür)…………………… …… Bolu-Gerede
Eymir…………………………………………… Bursa-İnegöl
Eymir…………………………………………… Çorum-Merkez
Eğmir…………………………………………… Giresun-Aluçra-Çamoluk
Eymür………………………………………….. Giresun-Tirebolu
Eymür………………………………………….. Gümüşhane-Bayburt-Demirözü
Eymür………………………………………….. Gümüşhane-Kelkit
Yakaemir(Yakaeymür)………………… …….. Isparta-Şarkikaraağaç
Eymir…………………………………………… Kastamonu(Merkez)
Eymir(Eğmir)…………………………………. . Kütahya-Altıntaş
Eymir…………………………………………… Malatya-Arapkir
Eymir…………………………………………… Malatya-Arguvan
Eymirli(Tibyat)…………………………… …… Mardin-Kızıltepe
Eymür………………………………………….. Ordu-Ulubey
Eymir…………………………………………… Samsun-Havza
Eymir…………………………………………… Sinop-Gerze
Eymir…………………………………………… Sivas-Hafik
Eymir…………………………………………… Sivas-Kangal-Kavak
Eymir…………………………………………… Sivas-Zara
Eymür………………………………………….. Tokat-Reşadiye
Eymir…………………………………………… Yozgat-Sorgun
19- ALA-YUNDLU
Alayund…………………………………………. Kütahya-Merkez
Alayunt(Arbay)……………………………… …. Mardin-Midyat-Dargeçit(Ker buran)
20- YÜREĞİR
Yüreğil…………………………………………… Afyon-Dazkırı
Yüreğil…………………………………………… Afyon-Emirdağ
Üreğil……………………………………………. Ankara-Beypazarı-Uruş
Yüreğil………………………………………….. Ankara(semt adı)
Yüreğil (Menderesboğazı)……………………… Balıkesir-Sındırgı
Yeniyüreğil……………………………………… Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Yüreğil………………………………………….. Burdur-Bucak-Kızılkaya
Yeşilköy(Yüreğil………………………… …….. Burdur-Tefenni
Üreğil……………………………………………. Bursa-Orhangazi
Yüreğil(Yüreyil)………………………… ……… Denizli-Acıpayam
Dilek(Öregel)………………………………… … Giresun-Şebinkarahisar
Karademir……………………………………… Giresun-Tirebolu
Yüreğil………………………………………….. Kayseri-Güneşli
Eskiyüreğil(Atikyüreğil)…… …………………. Kütahya-Köpüören
Oluklu(İregül) ……………………………… Ordu-Fatsa
Öreğil(Üreğil)……………………………… ….. Sivas-Hafik
Büyükyüreğil…………………………………… Sivas-Şarkışla
Küçükyüreğil…………………………………… Sivas-Şarkışla
21- İĞDİR
İğdir(Iğdır)…………………………………… … Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Kumlucayazırı(İydiryazırı) ……………………. Antalya-Kumluca
Iğdır……………………………………………… Bolu-Düzce-Gümüşova
İğdir……………………………………………… Burdur-Yeşilova
İğdir……………………………………………… Bursa-Gürsu
İğdir(Iğdır)…………………………………… … Çankırı-Kurşunlu
İğdir(Iğdır)…………………………………… … Çankırı-Yapraklı
İğdir…………………………………………….. Denizli-Çivril
İğdir( Iğdır)……………………………………. Eskişehir-Sarıcakaya
İğdir……………………………………………. Gümüşhane-Bayburt-Maden
İğdir ( Cerit )………………………………….. İçel-Merkez
Iğdır…………………………………………… Iğdır( il)
İğdir ( Iğdır)…………………………………… Kars-Selim
Nefsiiğdir (İğdir)……………………………… Kastamonu-Araç-İğdir
İğdir……………………………………………. Kastamonu-Araç
İğdirkışla………………………………………. Kastamonu-Araç
İğdir……………………………………………. Kastamonu-Küre
İğdir(Iğdır)…………………………………… .. Malatya-Hekimhan
İğdir……………………………………………. Samsun-Bafra-Kolay
İğdir……………………………………………. Sivas-Zara-Beypınarı
İğdir……………………………………………. Tokat-Artova
İğdir……………………………………………. Tokat-Zile
Başiğdir………………………………………… Zonguldak-Ereğli (Eflani)
22- BÜĞDÜZ
Büğdüz…………………………………………… Ankara-Çubuk-Akyurt
Büğdüz…………………………………………… Burdur-Merkez
Büğdüz…………………………………………… Çankırı-Orta
Büğdüz…………………………………………… Çorum-Merkez
Büğdüz…………………………………………… Eskişehir-Alpu
Büğdüz(Büydüz)……………………………… … Gaziantep-Oğuzeli
Büğdüz(Büğüz)………………………………… .. Kırşehir-Kaman
23- YIVA ( YUVA )
Yuvaköy………………………………………….. Amasya-Ezine
Yuva……………………………………………… Ankara-Yenimahalle
Yuva……………………………………………… Ankara-Çubuk-Sirgeli
Yuva………………………………………………. Antalya-Elmalı
Yuvalılar…………………………………………. Antalya-Finike
Yuvacık…………………………………………… Antalya-Kaş-Kalkan
Yuva……………………………………………… Bolu-Merkez
Yuva……………………………………………… Bolu-Seben
Yuva……………………………………………… Burdur-Ağlasun-Kızılkaya
Yuva……………………………………………… Burdur-Tefenni
Yuvalak………………………………………….. " – "
Yuvalar………………………………………….. Çanakkale-Çan
Yuva……………………………………………… Çankırı-Orta
Yuva……………………………………………… Çorum-İskilip
Yuva……………………………………………… Denizli-Çivril-Işıklı
Yuvaköy…………………………………………. Giresun-Dereli_Yavuzkemal
Yuvalı……………………………………………. Hatay-Hassa-Aktepe
Aşağıyuva………………………………………… Kastamonu-Kuzyaka
Yuvacık…………………………………………… Koçaeli-Bahçecik
Yuva……………………………………………… Nevşehir
Yuva……………………………………………… Aksaray-Taşpınar
Yuva………………………………………………. Sivas-Divriği-Sincan
Yuva………………………………………………. Sivas-Gürün-Konakpınar
Yuva………………………………………………. Sivas-Saray
24- KINIK
Kınık……………………………………………….. Afyon-Dinar-Haydarlı
Kınık……………………………………………….. Afyon-Sandıklı-Karadirek
Kınık……………………………………………….. Afyon-Sinanpaşa(Sincanlı)
Kınık……………………………………………….. Ankara-Yenimahalle-Kazan
Kınık………………………………………………. Ankara-Kalecik-Çandır
Kınık………………………………………………. Ankara-Kızılcahamam(Çeltik çi)
Kınık………………………………………………. Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Kınık……………………………………………. Antalya-Kaş-Kalkan
Kınık………………………………………………. Balıkesir-İvrindi
Kınık………………………………………………. Balıkesir-Sındırgı
Kınık………………………………………………. Bilecik-Yarhisar
Kınık(Hotanlı)……………………………… ……. Bilecik-Pazaryeri
Sazak Kınık………………………………………. Bolu- Merkez
Susuzkınık………………………………………… Bolu-Merkez
Kınık………………………………………………. Bolu-Akçakoca
Adakınık…………………………………………… Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtd ivan)
Aşağıkınık(Kınıkzır)……………… ……………… Bolu-Göynük
Yukarıkınık(Kınıkbala)………… ……………….. Bolu-Göynük
Kınık………………………………………………. Bursa-İnegöl
Kınık………………………………………………. Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
Kızıllar(Kınık)…………………………… ………. Çankırı-Çerkeş
Kınıkdelileri………………………………… ……. Çorum-Merkez
Kınık……………………………………………….. Çorum-Seydim
Kınıklı……………………………………………… Denizli-Merkez
Kınıkyeri…………………………………………. . Denizli-Çameli
Kınık………………………………………………. Eskişehir-Sivrihisar
Kınık………………………………………………. Giresun-Şebinkarahisar
Kınık(ilçe)……………………………………… … İzmir
Kınıkköy(Kınıkkoz)…………………… ………… K.Maraş-Süleymanlı
Kınık………………………………………………. Kastamonu-Devrikani
Kınık………………………………………………. Kastamonu-Tosya
Yazıkınık…………………………………………. . Kırşehir-Mucur
Kınık(Abadaniye)………………………… ……… Konya( Aşağıpınarbaşı)
Kınık………………………………………………. Konya-Bozkır
Kınık……………………………………………….. Kütahya-Merkez
Kınık………………………………………………. Kütahya-Simav
Kızık(Kınık)…………………………………… …. Malatya-Arguvan
Tatkınık…………………………………………… Malatya-Arguvan
Kınık………………………………………………. Manisa-Gördes-Köprübaşı
Kınık………………………………………………. Manisa-Kırkağaç(Gelenbe)
Kınık………………………………………………. Manisa-Selendi
Kınık………………………………………………. Muğla-Fethiye-Seki
Kınıklar……………………………………………. Tekirdağ-İnecik
Kınık……………………………………………….. Tokat-Almus
İlgili Galeriler