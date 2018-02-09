Bayburt’ta hangi Türk boyları var?

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Mete Memiş’e Teşekkür Plaketi
Mete Memiş’e Teşekkür Plaketi
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Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
Erdemir ‘den Körfez Bayburt Derneğine Ziyaret.
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Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
Çiftetaş Köyü Derneği Tolga Çavuşla devam dedi.
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Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
Ziyaret ve incelemelerine Bayburt Tapu İl Müdürlüğü’nden başlayan Vali Pehlivan, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral’dan bilgiler alarak birimleri gezdi. Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulunup vatandaş odaklı hizmet anlayışına yönelik beklentilerini dile getirdi. İncelemelerini Kadastro ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaretiyle sürdüren Vali Pehlivan Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Müdürü Hasan Saka’dan çalışmaları hakkında brifing aldı. Vali Pehlivan ziyaretleri kapsamında son olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne geçti. Kurum yerleşkesine gelişinde kendisini karşılayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu ile birimleri dolaşan Vali Pehlivan kurum personelinden çalışmaları hakkında bilgiler alıp tavsiyelerde bulundu. İncelemeleri sırasında tespit ettiği muhtelif eksikliklerin giderilmesi için ilgililere talimat veren Vali Pehlivan, hizmetlerin sunumunda azami hassasiyet gösterilmesini, mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini, vatandaşların kurumlardan memnun şekilde ayrılmasının sağlanmasını, birimlerde tertip, düzen ve temizlik konularına özen gösterilmesini istedi. Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Haluk Akkoyunlu, Tapu İl Müdür Vekili Muhammet Meral, Kadastro İl Müdür Vekili Zafer Sargut ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.
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Bayburt’ta hangi Türk boyları var?

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.İşte Anadolu'nun dört bir yanına dağılan o boylar;Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumu.Oğuz boylarının Anadolu'daki son durumuve yerleşim yerleri

Bayburt’ta hangi Türk boyları var?
09 Şubat 2018 Cuma 12:28

Bayburt’a yerleşen Türk oğuz boyları ,Oğuz-Dağ-Han Oğullarından  Eymir boyu (Eymür) ve Oğuzlardan İğdir boyu dur.

TÜRKİYE’YE YERLEŞMİŞ OLAN 24 OĞUZ BOYU ve YERLEŞİM YERLERİ
BOZ-OKLAR
A- Gün-Han Oğulları
1- Kayı
2- Bayat
3- Alkaravlı
4- Kara-ivli
B- Ay_han Oğulları
5- Yazır
6- Döger
7- Dodurga
8- Yaparlı
C- Yıldız-Han Oğulları
9- Avşar
10- Kızık
11- Beg-Dili
12- Karkın
ÜÇ-OKLAR
Ç- Gök-Han Oğulları
13- Bayındır
14- Beçene
15- Çavuldur
16- Çebni

D- Dağ-Han Oğulları
17- Salur
18- Eymür
19- Ala-Yuntlı
20- Üregir
E- Deniz-Han Oğulları
21- Yiğdir
22- Bügdüz
23- Yıva
24- Kınık

1-KAYI

Kayıhan ………………………………………Afyon-Emird
Karaçavuş…………………………… Amasya
Kayı (Balakayı) ……………………………………… Ankara-Yenimahalle-Kazan
Yenikayı (Zirkayı )…………………………………… Ankara-Yenimahalle-Yeniken t
Kayı …………………………………………………… Ankara-Güdül
Kayısopran………………………………………… …. Bolu-Gerede
Kayı……………………………………………………. Burdur-Çeltikçi
Demirli ( Kayı )……………………………………….. Burdur-Ağlasun-Karaaliler
Kayıçivi……………………………………………… …Çankırı-Kargın
Gölezkayı…………………………………………… … Çankırı-Eldivan
Hisarcıkkayı…………………………………… ……… " "
Kayı……………………………………………………. Çankırı-Ilgaz-Belören
Kayılar (Kayıbekir)……………………………………Ç ankırı-Orta
Kayıören……………………………………………… . Çankırı-Orta
Çaparkayı…………………………………………… .. Çankırı-Şabanözü
Kayı…………………………………………………… Çorum-Merkez
Kayı …………………………………………………… Çorum-İskilip
Kayı…………………………………………………… Çorum-Mecitözü
Kayhan (Kayhanköy )………………………………. Denizli-Merkez
Kayı (Selmik)…………………………………………. Diyarbakır-Bismil-Yukarısa lat
Kayı (Yukarışingirik)………………………… …….. Diyarbakır-Dicle
Kayı…………………………………………………… Erzincan-Refaiye-Akarsu
Kayı…………………………………………………… Eskişehir-Çifteler
Kayı…………………………………………………… Eskişehir-Mihalıççık
Kayhan( Kayıhan)…………………………………… Giresun-Bulancak
Kayı…………………………………………………… Isparta (Merkez)
Kayı…………………………………………………… Kastamonu-Kuzkaya
Kurtkayı (Merzuklar)……………………………….. " " Kayıköy Kastamonu-DadayAşağıkayı…………………………………………… … Kastamonu-Tosya
Yukarıkayı………………………………………… … " "
Kayıcılar…………………………………………… … Konya-Bozkır-Belören
Kayı…………………………………………………… Kütahya-Emet
Kayı…………………………………………………… Kütahya-Tavşanlı
Kayı…………………………………………………… Nevşehir-Hacıbektaş
Kayı…………………………………………………… Niğde-Bor
Kayı ( Hedil )…………………………………………. Mardin-İdil-Haberli
Kayı…………………………………………………… Sivas-Suşehri-Akıncılar
Kayı…………………………………………………… Tekirdağ ( Merkez )

2-BAYAT

Şambayadı…………………………………………… Adana (Merkez)
Şambayat(Bucak)…………………………… ……… Adıyaman-Besni
Bayatcık……………………………………………… Afyon (Merkez )
Bayat(Hambarcın)……..……………… …………… Afyon-Emirdağ
Bayat………………………………………………… Amasya(Ezine)
Bayat………………………………………………… Amasya(Merzifon)
Bayat………………………………………………… Ankara-Ayaş
Küçükbayat(Bayatatik)…………… ………………. Ankara-Bala-Karakeçili
Zümrütova (Bayat )………………………………… Antalya-Elmalı-Akçay
Bayat………………………………………………… Antalya-Korkuteli
Bayatbademleri……………………………… ……… " – "
Bayat…………………………………………………. Aydın-Konakpınar
Bayat…………………………………………………. Bilecik-Gölpazarı
Yakabayat…………………………………………… Bolu-(Merkez)
Bayatlar……………………………………………… Çanakkale-Yenice-hamdibey
Bayat…………………………………………………. Çorum-Merkez(ilçe)
Bayat…………………………………………………. Çorum-Kargı
Bayat…………………………………………………. Denizli-Çivril
Bayat ( Füseyni)……………………………………… Diyarbakır-Çermik
Bayatlı………………………………………………… Gaziantep(Merkez)
Bayatköyü…………………………………………… . Isparta-Atabey
Özbayat (Gemenbayat)……………………………… Isparta-Yalvaç
Bayatdoğanşali……………………………… ………. Kars-Iğdır-Taşburun
Bayat…………………………………………………. Kastamonu-Tosya
Bayat…………………………………………………. Konya-Hatip
Yağlıbayat………………………………………… …. Konya-Obruk
Bayat………………………………………………… Konya-Beyşehir
Karabayat…………………………………………… Konya-Beyşehir-Doğanbey
Bayat………………………………………………… Kütahya-Aslanapa
Bayat………………………………………………… Kütahya-Sabuncu
Bayat………………………………………………… Manisa-Gördes
Bayat………………………………………………… Manisa-Soma
Bayat………………………………………………… Niğde-Bor
Bayat…………………………………………………. Sakarya-Geyve
Bayat…………………………………………………. Sinop-Durağan
Kalınbayat………………………………………… … Urfa-Hilvan-Gölcük
Bayatören (Bayatviran)…………………………….. Yozgat-Osmanpaşa

3-ALKA-EVLİ

Halkahavlı………………………………………… … Samsun-Vezirköprü
Halkaavlu…………………………………………… . Manisa-Kırkağaç-Gelembe

4-KARA- EVLİ

Karaevli……………………………………………. . Kastamonu-Kuzyaka
Karaevli……………………………………………. . Tekirdağ-Merkez
Karaevligeriş………………………………… …….. Zonguldak-Çaycuma-Perşembe
Karaevliçavuş (Çilesizoğlu)……………………….. " " "

5-YAZIR

Yazır………………………………………………… Ankara-Çubuk
Yazır………………………………………………… Antalya-Korkuteli
Kumluca yazırı(iydiryazırı)………………… …….. Antalya-Kumluca
Yazır ( Finike yazırı)………………………………. Antalya-Finike
Yazır………………………………………………… Aydın-Karacasu
Yazırlı………………………………………………. Aydın-Nazilli
Gölcük ( Yazır)…………………………………….. Burdur-Gölhisar-Çavdır
Yazır………………………………………………… Burdur- Ağlasun
Yazır………………………………………………… Çorum- Sungurlu-Boğazkale
Yazır………………………………………………… Denizli-Acıpayam
Yazır………………………………………………… Denizli-Çal
Yazır………………………………………………… Edirne-Enez
Yazır………………………………………………… Eskişehir-Sivrihisar-Günyü
Yazır………………………………………………… Gaziantep-Nizip-Barak
Yazır………………………………………………… Kayseri-Merkez
Yazır………………………………………………… Konya-Sille
Yazır………………………………………………… Konya-Doğanhisar
Yazır ( Kuzeyrip )………………………………….. Mardin-Savur-Sürgücü
Yazır………………………………………………… Tekirdağ-Barboros

6- DÖĞER

Döğer………………………………………………. Afyon-İhsaniye
Aşağı Düver……………………………………….. Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtd ivan)
Yukarı-Döğer…………………………………… … " " " "
Düğer………………………………………………. Burdur (Merkez)
Döğer (Dibni)……………………………………… Diyarbakır-Dicle
Döver (Düver)…………………………………….. Hatay-Harbiye
Düverlik…………………………………………… İzmir-Torbalı
Düğer……………………………………………… Kayseri-Himmetdede
Döğer (Düğer)…………………………………….. Konya-Ilgın
Düğer………………………………………………. Mugla-Fethiye-Kemer
Düğer………………………………………………. Sivas-Hafik
Düğer………………………………………………. Urfa-Hilvan-Ovacık

7- DODURGA

Dodurga……………………………………………. Afyon-Sandıklı
Dodurga……………………………………………. Ankara-Yenimahalle
Dodurga……………………………………………. Bilecik-Bozüyük
Yeni Dodurga……………………………………… Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Dodurga……………………………………………. Bolu( Merkez)
Dodurga……………………………………………. Bolu-Mudurnu
Dodurga……………………………………………. Çankırı-Çerkeş
Dodurga……………………………………………. Çankırı-Orta
Dodurga……………………………………………. Çorum-Osmancık
Aşağı Dodurga(Dodurgalar) …………………….. Denizli Acıpayam
Yukarı Dodurga(Dodurgalar)………………… … " "
Dodurga…………………………………………… Mugla-Fethiye-Eşen
Dodurga…………………………………………… Sinop-Boyabat
Demiryut(Tödürge)……………………… ……….. Sivas-Zara
Dodurga……………………………………………. Tokat-Çamlıbel
Dodurga……………………………………………. Zonguldak-Ulus

8- YAPARLI

Yeni Yapar…………………………………………. Bolu-Gerede
Eski Yapar…………………………………………. Çorum-Alaca

9- AVŞAR ( AFŞAR )

Afşar………………………………………………… Afyon-Dinar-Dombayova
Avşar……………………………………………….. Amasya-Ezine
Afşar………………………………………………… Ankara-Bala
Büyük Afşar………………………………………… Ankara-Delice
Küçük Afşar………………………………………… Ankara-Delice
Afşar…………………………………………………. Ankara-Güdül
Afşar…………………………………………………. Ankara-Kalecik-Çandır
Avşar (Burhaniye)………………………………….. Ankara-Polatlı
Afşar…………………………………………………. Şereflikoçhisar-Ağaçören
Avşar (Afşar)……………………………………….. Antalya-Elmalı_Akçay
Avşar………………………………………………… Aydın-Söke
KocaAvşar…………………………………………… Balıkesir-Merkez
Çam Avşar……………………………………………Balı kesir-Balya
Afşar(Afşargıdırıç-Afşargi diriç)……………………Bolu-Merkez
Afşartarakçı…………………………………… ……. Bolu-Gerede
BirinciAfşar(afşarevvel)…… ………………………..Bolu-Gerede
İkinci Afşar(afşarsanı)………………………… ……. " "
Afşar…………………………………………………. Bolu-Mengen-Gökçesu
Afşar…………………………………………………. Bursa-Yenişehir
Afşar…………………………………………………. Çankırı-Çerkeş
Avşar…………………………………………………. Çorum-Kargı-Hacıhamza
Menteşe(Afşar)……………………………… ……….Denizli-Honoz
KarahüyükAfşarı…………………………… ………..Denizli-Acıpayam
KumAfşarı…………………………………………… . " "
Avşarözü(Hüseyinşeyh)…………… ……………….. Erzincan-Refaiye
YakaAvşar…………………………………………… Isparta-Eğridir-Aksu
Afşar………………………………………………….. Isparta-Gelendost
Afşar…………………………………………………. Kastamonu-İhsaniye(Araç)
Afşargüney………………………………………… …Kastamonu-Küre
Afşarimam…………………………………………… . " "
Afşar………………………………………………….. Kastamonu-Taşköprü
Avşarpotuklu…………………………………… ……Kayseri-Pınarbaşı
Avşarsöğütlü…………………………………… …….Kayseri-Pınarbaşı-Pazar ören
Büyüksöbeçimen( Avşar)…………………………… Kayseri-Sarız
BayAfşar……………………………………………… Konya-Beyşehir
KüçükAfşar………………………………………… .. " "
Afşar………………………………………………….K onya-Çumra-Dinek
Afşar………………………………………………….K onya-Hadim-Taşkent
Afşarlı………………………………………………. . Konya-Kadınhanı-Kurtasanlı
Afşar………………………………………………….K ütahya-Emet-Pazarören(ören cik)
Afşar……………………………….. Kahramanmaraş-Merkez
Avşarlı………………………………………………. Kahramanmaraş-Türkoğlu
Avşar………………………………………………… Mugla-Milas
Afşar………………………………………………….M anisa-Sarıgöl
Avşar…………………………………………………Ma nisa-Gördes-KöprübaşAvşar…Manisa-Turgutlu
Avşarcık…………………………………………… Sivas-Divriği
Avşar…………………………………………………Si vas-İmranlı-Karacaören
Avşar…………………………………………………Si vas-Suşehri-Akıncılar
Avşarören(Avşarveran)…………… ……………… .Sivas-Kangal-(Akpınar)
Avşar…………………………………………………Si vas-Zara-Şerefiye
Avşar(Apşur)…………………………………… …..Tekirdağ-Barboros
Avşarağzı…………………………………………… .Tokat-Çamlıbel
Avşaralanı………………………………………… Yozgat-Çayıralan
Afşar……………………………………………….. Zonguldak-Eflani

10- KIZIK

Kızık……………………………………………… Afyon-Sandıklı
Kızık……………………………………………… Amasya-Gümüşhacıköy-Sarayc ık
Kızık(Ravlıkızıgı)…………………… ………….. Ankara-Çubuk-Akyurt
Kızık……………………………………………… Ankara-Kızılcahamam(Çeltik çi)
Kızıklı……………………………………………. Balıkesir-Burhaniye
Kızık……………………………………………… Balıkesir-Manyas
Kızıksa( Kızılköy)………………………………… " – "
Kızık……………………………………………… Bolu-Seben
Sarıkaya( Kızık)…………………………………. Bolu-Kıbrıscık
Cumalıkızık……………………………………… Bursa(Merkez)
Fidye Kızık……………………………………….. Bursa(Merkez)
DereKızık………………………………………… Bursa-Gürsu
HamamlıKızık…………………………………… Bursa-Gürsu
Kızıklı……………………………………………. Çorum-Alaca
Kızık Hamurkesen………………………………. Gaziantep-Merkez
Övündük (YenidinekKızık)…………………….. " "
Kızık……………………………………………… Kahramanmaraş-Andırın
Kızık……………………………………………… Kayseri-Güneşli
Kızık……………………………………………… Kayseri-Develi
Kargınkızıközü……………………………… ….. Kırşehir-Kaman
Yenigüdemem (Kızık)…………………………… Karaman
Kızık……………………………………………… Kütahya-Emet-Örencik
Kızık……………………………………………… Kütahya-Köprüören
Kızık……………………………………………… Kütahya-Simav
Kızık (Kınık)…………………………………….. Malatya-Arguvan
BüyükKızık……………………………………… Sinop-Gerze-Dikmen
KüçükKızık……………………………………… " – " – "
Kızık……………………………………………… Sivas-Zara-Şerefiye
Kızık……………………………………………… Tokat-Çamlıbel
Kızık……………………………………………… Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı

11- BEĞ- DİLİ

Beydili…………………………………………… Ankara-Nallıhan
Beydili…………………………………………… Ankara-Nallıhan-Beydili
Beydili ( Ovacık )………………………………. Çankırı-Orta(Ovacık)
Beydini………………………………………….. Çankırı-Ovacık
Bedil…………………………………………….. Çankırı-Çerkeş
Beydili…………………………………………… Çorum-Merkez
Beydili…………………………………………… Çorum-Bayat
Beydili…………………………………………… Denizli-Çivril-Işıklı
Beydili (Arabanbeydilli)………………………. . Gaziantep-Araban
Beydili…………………………………………… Isparta-Sütçüler
Beydili…………………………………………… İçel-Gülnar
Beydili…………………………………………… Karaman
Beydili…………………………………………… Sivas-Hafik

12- KARGIN

Kargın…………………………………………… Afyon-Sandıklı
Kargın…………………………………………… Ankara-Çubuk
Kargın…………………………………………… Ankara-Kalecik-Çardır
Kargın…………………………………………… Kırıkkale-Balışeyh(Balışık )
Kargın…………………………………………… Antalya-Korkuteli
Kargın…………………………………………… Balıkesir-Bigadiç
Kargın…………………………………………… Çorum-Alaca
Derekargın……………………………………… Çorum-İskilip
Kargın………………………………………….. Erzincan-Tercan
Kargın………………………………………….. Eskişehir-Merkez
Karkın………………………………………….. Eskişehir-Sivrihisar
Kargın…………………………………………… Kastamonu-Tosya
Kargın-Kızıközü…………………………… ….. Kırşehir-Kaman
Kargın-Meşe…………………………………… " – "
Kargın-Selimağa…………………………… …. " – "
Kargın-Yenice………………………………… . " – Mucur
Karkın………………………………………….. Konya-Çumra
Dedekarkın……………………………………… Malatya-Yazıhan
Kargın…………………………………………… Manisa-Turgutlu-Ahmetli
Kargınışıklar………………………………… … Manisa-Demirci-Karbasan
Kapugargın(Kargınkürü)………… …………… Muğla-Köycegiz-Ortaca
Kargın…………………………………………… Aksaray-Taşpınar
Kargın…………………………………………… Sivas-Koyulhisar
Kargın…………………………………………… Sivas-Yıldızeli-Çırçır
Kargın (Demenikargın)………………………… Tokat-Çamlıbel
Kargıncık (Karkıncık)…………………………. " – "
Kargın…………………………………………… " – Turhal

13- BAYINDIR

Bayındırlı………………………………………. . Adana-Bahçe-Haruniye
Bayındır…………………………………………. Ağrı-Tutak
Bayındır…………………………………………. Ankara-Çankaya
Bayındır…………………………………………. Ankara-Çamlıdere-Peçenek
Bayındır…………………………………………. Antalya-Elmalı
Bayındır………………………………………….. Antalya-Kaş
Bayındır…………………………………………. Aydın-Nazilli
Ovabayındır……………………………………. . Balıkesir-Merkez
Bayındır…………………………………………. Bolu-Göynük
Bayındır………………………………………… Burdur-Merkez
Bayırköy(Bayındır)…………………… ……….. Burdur-Gölhisar-Çavdır
Bayındır…………………………………………. Burdur-Yeşilova
Bayındır(KokarcaMamure)……… ……………. Bursa-İznik
Bayındır…………………………………………. Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
Bayındır…………………………………………. Çankırı(Merkez)
Bayındır…………………………………………. Çankırı-Çerkeş
Bayındır…………………………………………. Çankırı-Eskipazar
Derebayındır…………………………………… . Çankırı-Orta
Ortabayındır(Yenicebayındı r)………………… " – "
Tutmaçbayındır……………………………… … " – "
Bayındır………………………………………… Çorum-Mecitözü
Bayındır(Arapkent)…………………… ………. Diyarbakır-Bismil-Tepe
Bayındır………………………………………… Elazığ-Keban
Bayındır………………………………………… Erzurum-İspir-Pazaryolu
Bayındır………………………………………… Erzurum-Tekman-Gökoğlan
Aşağıbayındır………………………………… .. Gaziantep-Nizip
Yukarıbayındır……………………………… … Gaziantep-Nizip
Bayındır………………………………………… Giresun-Bulancak-Kovancık
Bayındır………………………………………… Gümüşhane-Yağmurdere
Bayındır………………………………………… İçel-Silifke
Bayındır………………………………………… İzmir
Bayındır………………………………………… Kastamonu-Kuzyaka
Bayındır………………………………………. Kırşehir-Kaman
Bayındır………………………………………. Konya-Beyşehir
Bayındır………………………………………. Samsun-Kavak
Bayındır (Melüller)………………………….. Sivas-Kangal-Kavak

14 – PEÇENEK

Peçenek……………………………………….. Adana-Bahçe-Haruniye
Peçenek……………………………………….. Ankara-Altındağ
Peçenek……………………………………….. Ankara-Çamlıdere
Peçenek( Bala)……………………………….. Ankara-Çubuk-Sirgeli
Peçene…………………………………………. Eskişehir-Çifteler
Biçer (Peçene)………………………………… Konya
Peçenek(Mirkefşin)…………………… ……… Mardin-İdil

15- ÇAVULDUR (ÇAVUNDUR )

Çavuldur (Çavundur)………………………… Amasya-Merzifon
Aşağıçavundur………………………………… Ankara-Çubuk
Yukarıçavundur……………………………… . Ankara-Çubuk
Turunçova (Çavdır)…………………………… Antalya-Finike
Çavdır…………………………………………. Anatlya-Kaş-Kalkan
Çavdır…………………………………………. Aydın-Bozdoğan
Çavdır…………………………………………. Burdur-Gölhisar
Çavundur……………………………………… Çankırı-Kurşunlu-Atkaracal ar
Çavundur (Licek/Lico)……………………….. Diyarbakır-Lice-Kayacık
Çavundur……………………………………… Isparta-Şarkikaraağaç
Çavundur……………………………………… Kastamonu(Merkez)
Çavundur……………………………………… Kastamonu-Kuzyaka
Çavdır…………………………………………. Manisa-Soma
Çavdır…………………………………………. Muğla-Ula-Kavaklıdere

16- ÇEPNİ (ÇETMİ)

Çepni…………………………………………… Afyon-Sandıklı-Hocalar
Çetmi…………………………………………… Amasya-Gümüşhacıköy
Çepnişabanlı…………………………………… Şereflikoçhisar-Ağaçören
Çepni…………………………………………… Balıkesir-Bandırma-Edincik
Yeniçepni(Çerkezcetni)………… …………….. Bilecik-Bozüyük
Yürükcetmi(Yürükcetni)………… …………… Bilecik-Bozüyük
Çepni…………………………………………… Bolu-Merkez
Çepni…………………………………………… Bolu-Mudurnu
Çepni…………………………………………… Bursa-Mudanya
Küçükçetmi……………………………………. Çanakkale-Küçükkuyu-Ayvacı k
Yeşilyurt(Büyükçetmi)…………… …………… Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuy u
Çetmi…………………………………………… Çanakkale-Ezine
Çetmi…………………………………………… Çorum-İskilip
Göletçetmi……………………………………… Çorum-Kargı
Çepni……………………………………………. Giresun-Espiye
Çayırlı(Çetmi)……………………………… ….. İzmir-Tire
Çepni…………………………………………… Kastamonu-Çatalzeytin
Çetmi…………………………………………… Kastamonu-Taşköprü
Çepni…………………………………………… Kastamonu-Kengiri-Tosya
Çepni…………………………………………… Kırşehir-Merkez-Çiçekdağı
Çetmi…………………………………………… Konya-Beyşehir-Üzümlü
Çetme………………………………………….. Konya-Doğanhisar
Çetmi…………………………………………… Konya-Hadim-Taşkent
Çepniharmandalı(Yobazharma ndalı)………… Manisa-Saruhanlı
Çepnimuradiye………………………………… Manisa-Saruhanlı
Çepnibektaş……………………………………. Manisa-Turgutlu
Çepnidere………………………………………. Manisa-Turgutlu
Çepni…………………………………………… Samsun-Alaçam
Çitme…………………………………………… Sivas-Divriği-Gedikpaşa
Çepni…………………………………………… Sivas-Gemerek
Dereçepni(Kötüçepni)……………… ………… Yozgat-Boğazlıyan
Yazıçepni………………………………………. Yozgat-Boğazlıyan

17- SALUR

Salur……………………………………………. Antalya-Elmalı
Salur……………………………………………. Antalya-Kumluca
Salur……………………………………………. Antalya-Manavgat
Salur……………………………………………. Bolu-Gerede
Salur……………………………………………. Çankırı-Orta
Salur……………………………………………. Çorum-Seydim
Salur……………………………………………. ErzincanRefahiye-Akarsu
Salur……………………………………………. Isparta-Şarkikaraağaç
Salur……………………………………………. Kayseri-Güneşli
Salur…………………………………………….. Karaman
Salur…………………………………………….. Konya-Karapınar

Salur…………………………………………….. Manisa-Gördes
Salurçiftliği………………………………… …… " – "
Salur…………………………………………….. Samsun-Ladik
Salur……………………………………………. Tokat-Artova
Salur……………………………………………. Tokat-Zile-Boztepe
Salur……………………………………………. Yozgat-Sorgun

18- EYMÜR (EYMİR)

Eskieğmir……………………………………… Afyon-İhsaniye
Eymir…………………………………………… Amasya-Merzifon-Alıcık
Kıreymir………………………………………. Amasya-Merzifon-Sarıbuğday
Eymir(Eğmir)…………………………………. Amasya-Suluova
İymir(Eymür-iğmir)…………………… …….. Ankara-Yenimahalle-Kazan
Aşağıemirler…………………………………… Ankara-Çubuk
İmirli…………………………………………… Ankara-Delice
İğmir…………………………………………… Ankara-kızılcahamam-Pazar
Eymir………………………………………….. Nallıhan
Eymir(Eğmir)…………………………………. Antalya-Elmalı
Dağeymiri(dağemiri)………………… ……….. Aydın-Merkez
Ovaeymiri(Ovaemiri)………………… ………. Aydın-Merkez
Eymir…………………………………………… Aydın-Karacasu
Eğmir…………………………………………… Balıkesir-Havran
Eymir(Eymur-Eymür)…………………… …… Bolu-Gerede
Eymir…………………………………………… Bursa-İnegöl
Eymir…………………………………………… Çorum-Merkez
Eğmir…………………………………………… Giresun-Aluçra-Çamoluk
Eymür………………………………………….. Giresun-Tirebolu
Eymür………………………………………….. Gümüşhane-Bayburt-Demirözü
Eymür………………………………………….. Gümüşhane-Kelkit
Yakaemir(Yakaeymür)………………… …….. Isparta-Şarkikaraağaç
Eymir…………………………………………… Kastamonu(Merkez)
Eymir(Eğmir)…………………………………. . Kütahya-Altıntaş
Eymir…………………………………………… Malatya-Arapkir
Eymir…………………………………………… Malatya-Arguvan
Eymirli(Tibyat)…………………………… …… Mardin-Kızıltepe
Eymür………………………………………….. Ordu-Ulubey
Eymir…………………………………………… Samsun-Havza
Eymir…………………………………………… Sinop-Gerze
Eymir…………………………………………… Sivas-Hafik
Eymir…………………………………………… Sivas-Kangal-Kavak
Eymir…………………………………………… Sivas-Zara
Eymür………………………………………….. Tokat-Reşadiye
Eymir…………………………………………… Yozgat-Sorgun

19- ALA-YUNDLU

Alayund…………………………………………. Kütahya-Merkez
Alayunt(Arbay)……………………………… …. Mardin-Midyat-Dargeçit(Ker buran)

20- YÜREĞİR

Yüreğil…………………………………………… Afyon-Dazkırı
Yüreğil…………………………………………… Afyon-Emirdağ
Üreğil……………………………………………. Ankara-Beypazarı-Uruş
Yüreğil………………………………………….. Ankara(semt adı)
Yüreğil (Menderesboğazı)……………………… Balıkesir-Sındırgı
Yeniyüreğil……………………………………… Bilecik-Bozüyük-Dodurga
Yüreğil………………………………………….. Burdur-Bucak-Kızılkaya
Yeşilköy(Yüreğil………………………… …….. Burdur-Tefenni
Üreğil……………………………………………. Bursa-Orhangazi
Yüreğil(Yüreyil)………………………… ……… Denizli-Acıpayam
Dilek(Öregel)………………………………… … Giresun-Şebinkarahisar
Karademir……………………………………… Giresun-Tirebolu
Yüreğil………………………………………….. Kayseri-Güneşli
Eskiyüreğil(Atikyüreğil)…… …………………. Kütahya-Köpüören
Oluklu(İregül) ……………………………… Ordu-Fatsa
Öreğil(Üreğil)……………………………… ….. Sivas-Hafik
Büyükyüreğil…………………………………… Sivas-Şarkışla
Küçükyüreğil…………………………………… Sivas-Şarkışla

21- İĞDİR

İğdir(Iğdır)…………………………………… … Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Kumlucayazırı(İydiryazırı) ……………………. Antalya-Kumluca
Iğdır……………………………………………… Bolu-Düzce-Gümüşova
İğdir……………………………………………… Burdur-Yeşilova
İğdir……………………………………………… Bursa-Gürsu
İğdir(Iğdır)…………………………………… … Çankırı-Kurşunlu
İğdir(Iğdır)…………………………………… … Çankırı-Yapraklı
İğdir…………………………………………….. Denizli-Çivril
İğdir( Iğdır)……………………………………. Eskişehir-Sarıcakaya
İğdir……………………………………………. Gümüşhane-Bayburt-Maden
İğdir ( Cerit )………………………………….. İçel-Merkez
Iğdır…………………………………………… Iğdır( il)
İğdir ( Iğdır)…………………………………… Kars-Selim
Nefsiiğdir (İğdir)……………………………… Kastamonu-Araç-İğdir
İğdir……………………………………………. Kastamonu-Araç
İğdirkışla………………………………………. Kastamonu-Araç
İğdir……………………………………………. Kastamonu-Küre
İğdir(Iğdır)…………………………………… .. Malatya-Hekimhan
İğdir……………………………………………. Samsun-Bafra-Kolay
İğdir……………………………………………. Sivas-Zara-Beypınarı
İğdir……………………………………………. Tokat-Artova
İğdir……………………………………………. Tokat-Zile
Başiğdir………………………………………… Zonguldak-Ereğli (Eflani)

22- BÜĞDÜZ

Büğdüz…………………………………………… Ankara-Çubuk-Akyurt
Büğdüz…………………………………………… Burdur-Merkez
Büğdüz…………………………………………… Çankırı-Orta
Büğdüz…………………………………………… Çorum-Merkez
Büğdüz…………………………………………… Eskişehir-Alpu
Büğdüz(Büydüz)……………………………… … Gaziantep-Oğuzeli
Büğdüz(Büğüz)………………………………… .. Kırşehir-Kaman

23- YIVA ( YUVA )

Yuvaköy………………………………………….. Amasya-Ezine
Yuva……………………………………………… Ankara-Yenimahalle
Yuva……………………………………………… Ankara-Çubuk-Sirgeli
Yuva………………………………………………. Antalya-Elmalı
Yuvalılar…………………………………………. Antalya-Finike
Yuvacık…………………………………………… Antalya-Kaş-Kalkan
Yuva……………………………………………… Bolu-Merkez
Yuva……………………………………………… Bolu-Seben
Yuva……………………………………………… Burdur-Ağlasun-Kızılkaya
Yuva……………………………………………… Burdur-Tefenni
Yuvalak………………………………………….. " – "
Yuvalar………………………………………….. Çanakkale-Çan
Yuva……………………………………………… Çankırı-Orta
Yuva……………………………………………… Çorum-İskilip
Yuva……………………………………………… Denizli-Çivril-Işıklı
Yuvaköy…………………………………………. Giresun-Dereli_Yavuzkemal
Yuvalı……………………………………………. Hatay-Hassa-Aktepe
Aşağıyuva………………………………………… Kastamonu-Kuzyaka
Yuvacık…………………………………………… Koçaeli-Bahçecik
Yuva……………………………………………… Nevşehir
Yuva……………………………………………… Aksaray-Taşpınar
Yuva………………………………………………. Sivas-Divriği-Sincan
Yuva………………………………………………. Sivas-Gürün-Konakpınar
Yuva………………………………………………. Sivas-Saray

24- KINIK

Kınık……………………………………………….. Afyon-Dinar-Haydarlı
Kınık……………………………………………….. Afyon-Sandıklı-Karadirek
Kınık……………………………………………….. Afyon-Sinanpaşa(Sincanlı)
Kınık……………………………………………….. Ankara-Yenimahalle-Kazan
Kınık………………………………………………. Ankara-Kalecik-Çandır
Kınık………………………………………………. Ankara-Kızılcahamam(Çeltik çi)
Kınık………………………………………………. Ankara-Kızılcahamam-Pazar
Kınık……………………………………………. Antalya-Kaş-Kalkan
Kınık………………………………………………. Balıkesir-İvrindi
Kınık………………………………………………. Balıkesir-Sındırgı
Kınık………………………………………………. Bilecik-Yarhisar
Kınık(Hotanlı)……………………………… ……. Bilecik-Pazaryeri
Sazak Kınık………………………………………. Bolu- Merkez
Susuzkınık………………………………………… Bolu-Merkez
Kınık………………………………………………. Bolu-Akçakoca
Adakınık…………………………………………… Bolu-Gerede-Çavuşlar(Dörtd ivan)
Aşağıkınık(Kınıkzır)……………… ……………… Bolu-Göynük
Yukarıkınık(Kınıkbala)………… ……………….. Bolu-Göynük
Kınık………………………………………………. Bursa-İnegöl
Kınık………………………………………………. Bursa-Orhaneli-Büyükorhan
Kızıllar(Kınık)…………………………… ………. Çankırı-Çerkeş
Kınıkdelileri………………………………… ……. Çorum-Merkez
Kınık……………………………………………….. Çorum-Seydim
Kınıklı……………………………………………… Denizli-Merkez
Kınıkyeri…………………………………………. . Denizli-Çameli
Kınık………………………………………………. Eskişehir-Sivrihisar
Kınık………………………………………………. Giresun-Şebinkarahisar
Kınık(ilçe)……………………………………… … İzmir
Kınıkköy(Kınıkkoz)…………………… ………… K.Maraş-Süleymanlı
Kınık………………………………………………. Kastamonu-Devrikani
Kınık………………………………………………. Kastamonu-Tosya
Yazıkınık…………………………………………. . Kırşehir-Mucur
Kınık(Abadaniye)………………………… ……… Konya( Aşağıpınarbaşı)
Kınık………………………………………………. Konya-Bozkır
Kınık……………………………………………….. Kütahya-Merkez
Kınık………………………………………………. Kütahya-Simav
Kızık(Kınık)…………………………………… …. Malatya-Arguvan
Tatkınık…………………………………………… Malatya-Arguvan
Kınık………………………………………………. Manisa-Gördes-Köprübaşı
Kınık………………………………………………. Manisa-Kırkağaç(Gelenbe)
Kınık………………………………………………. Manisa-Selendi
Kınık………………………………………………. Muğla-Fethiye-Seki
Kınıklar……………………………………………. Tekirdağ-İnecik
Kınık……………………………………………….. Tokat-Almus
 

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Etiketler; #Bayburt #Türk boyları
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