İlimizin tek fen lisesi olan Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, ilk defa katıldıkları Teknofest’te İki proje ile ön değerlendirme aşamasını geçtiler.
İlimizin tek fen lisesi olan Bayburt Fen Lisesi öğrencileri, ilk defa katıldıkları Teknofest’te İki proje ile ön değerlendirme aşamasını geçtiler.
0
ÜniAK öğrenci topluluğu bünyesinde “Ehil’den Nesil’e”sohbetleri başlatıldı. Alanında uzman, tecrübe sahibi kişilerin gençler ile buluştuğu programın ilkine ilgi yoğundu.
ÜniAK öğrenci topluluğu bünyesinde “Ehil’den Nesil’e”sohbetleri başlatıldı. Alanında uzman, tecrübe sahibi kişilerin gençler ile buluştuğu programın ilkine ilgi yoğundu.
0
Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinin katılımı ile Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin tanıtım sunumu Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Bayburt Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkililerinin katılımı ile Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin tanıtım sunumu Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
0
Bayburt'ta Halk Eğitim Merkezi görevlileri ile kursiyerler, atık malzemeleri kullanarak
Bayburt'ta Halk Eğitim Merkezi görevlileri ile kursiyerler, atık malzemeleri kullanarak "Sıfır Atık Kütüphanesi" oluşturdu.
0
banner520

Bayburt’ta Göçmen Çocukların 23 Nisan Sevinci

Bayburt’ta uluslararası koruma altında bulunan göçmen çocuklar 23 Nisan’ı kutladı.

Bayburt’ta Göçmen Çocukların 23 Nisan Sevinci
23 Nisan 2022 Cumartesi 17:28

BAYBURTGÜNDEM-  Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara bayram armağan edişinin kutlandığı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bayburt’ta adına yakışır şekilde geçiyor.

Atatürk’ün, Türk çocuklarının yanı sıra ayrım gözetmeksizin tüm dünya çocuklarına da armağan ettiği 23 Nisan yüzlerce ülkeden milyonlarca çocuğa bayram sevinci yaşatıyor. Türkiye’nin kucak açtığı ve doğdukları topraklardan uzak göçmen çocuklar ise kendilerine armağan edilen bayramın sevincini güvenli ellerde akranları gibi coşkuyla kutluyor.

Bayburt’ta bu kapsamda uluslararası koruma statüsüne sahip göçmen çocuklar 23 Nisan dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim tarafından ağırlandı.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kabulde Vali Epcim, göçmen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik etti.

Kendilerine neşe ve enerji getirdiklerini belirttiği çocuklara teşekkür eden Vali Epcim, “Hepinizin bildiği gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle bir aradayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük vizyonuyla dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayramda bir aradayız. Sizleri canı gönülden seviyoruz. Devlet olarak sizlerle her zaman bir aradayız.” dedi.

Göçmenlere Türkiye’ye gönülden bağlılıkları dolayısıyla teşekkür ettiğini söyleyen Vali Epcim, “İnsanlığın son adası Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne olan bağlılığınız, sadakatiniz dolayısıyla başta aileleriniz olmak üzere tüm çocuklarımıza minnet duyuyoruz, teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.  

Vali Epcim, daha sonra düşüncelerini öğrenmek üzere çocuklara söz verdi. Öğrencilerin günlük ve okul yaşamlarına ilişkin bilgi aldı.

Buluşmada Kevser Seyed Juma isimli Afganistanlı öğrenci 23 Nisan’ı anlatan şiirini okudu. Juma, şiirinin ardından tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığını söyledi.

Günün anısına çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Vali Epcim, konuklarını çeşitli hediyelerle uğurladı.  

İlgili Galeriler
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
Bayburt Üniversitesinde Öğrenci Toplulukları Tanıtım Günleri Düzenlendi
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
“8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Bayburt Üniversitesinde Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı
İsmail Şimşek Kayak Kupası
İsmail Şimşek Kayak Kupası
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
Bayburt Üniversitesi Sporfest ile Coştu
BAYBURT BELEDİYESİ'NDEN 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ
BAYBURT BELEDİYESİ'NDEN 23 NİSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ
0
Bayburt’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim, makamını çocuklara devretti.
Bayburt’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vali Cüneyt Epcim, makamını çocuklara devretti.
0
Vali Cüneyt Epcim Seyyit Yakup Derneği’nde İftara Katıldı
Vali Cüneyt Epcim Seyyit Yakup Derneği’nde İftara Katıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.