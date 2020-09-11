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Bayburt’ta Erol Mütercimler Hakkında Suç Duyurusu

Ak Parti Bayburt İl Başkanlığı, bir televizyon programında İmam Hatiplilere yönelik hakaret dolu sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bayburt’ta Erol Mütercimler Hakkında Suç Duyurusu
11 Eylül 2020 Cuma 16:23

İmam Hatip Okulları ve Mezunlarına Hakaret Edilmesinin Asla Kabul Edilemez olduğunu belirten Ak Parti İl başkanı Hacı Ali Polat açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

3 Mart 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen Tevhidi -i Tedrisat kanununun 4. Maddesi gereğince açılan ve yaklaşık yüz yıldır Türk eğitim Sisteminde özgün tasarımıyla gelişerek uluslararası düzeyde kabul gören İmam Hatip okullarına ve mezunlarına kamuoyu önünde, bir televizyon programında iftira ve hakaretlerde bulunan Erol Mütercimler’i şiddetle kınıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi okul türleri içerisinde, bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten İmam Hatip Okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, kamu barışını bozmaya teşebbüs, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi nedeniyle söz konusu şahıs hakkında yasal işlemler ve hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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