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Bayburt’ta DOKAP Destekli Üç Proje İçin Protokol İmzalandı

Bayburt’ta, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nca desteklenecek projeler için imza töreni düzenlendi.

Bayburt’ta DOKAP Destekli Üç Proje İçin Protokol İmzalandı
09 Haziran 2022 Perşembe 11:57

BAYBURTGÜNDEM- Toplam bütçeleri 1 milyon 960 bin lira olan üç proje ile üretim ve istihdama katkı sunulmasının yanı sıra hayvancılık altyapısının geliştirilmesi sağlanacak. Aydıntepe Kaymakamlığı’na ait proje kapsamında da kurulacak robotik kodlama atölyesi ile 6-15 yaş arası çocuklara kodlama öğretilecek. Bayburt Valiliği’nde düzenlenen imza töreninde projelere ilişkin protokollere imzalar atıldı. Vali Cüneyt Epcim imza töreninde projelerin hayırlara vesile olmasını temenni etti. DOKAP’tan bundan önce de güçlü destekler aldıklarını belirten Vali Epcim, 2022 yılını da bu kapsamda dolu dolu geçirmiş olacaklarına vurgu yaptı.

Vali Epcim, elde edilen sonucu Bayburt için hiçbir zaman yeterli görmediklerini ve proje bazlı destekler konusunda DOKAP’tan beklentinin daha fazla olduğuna dikkat çekti. Bayburt’a destekleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a teşekkür eden Vali Epcim, “Ayrıca DOKAP Başkanımız Hakan Bey’e, Bayburt’umuza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.

Projelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu. DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ise DOKAP olarak Bayburt ve Demirözü belediyelerinin çeşitli projelerine destek verdiklerini dile getirdi. Gültekin, bunlar haricinde Aydıntepe Kaymakamlığı’na ait “Atölyemde Geleceğimi Kodluyorum”, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait “Yöresel Üretim Yerinde İstihdam” ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne ait “Koyunculuk Altyapısının Geliştirilmesi” projelerine destek olunacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından DOKAP ile Aydıntepe Kaymakamlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne ait projelerin uygulanmasını karara bağlayan protokollere imza atıldı. İmza törenine Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammet Murat Buğan ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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