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Bayburt’ta Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt’ta, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı.

Bayburt’ta Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması
20 Mayıs 2018 Pazar 14:47

Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Belediye başkanı Mete Memiş, Siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında konuşan Bakan Ağbal, “Yıllardır bu coğrafyada oynanmak istenen her türlü oyuna karşı millet olarak, devlet olarak sonuna kadar mücadele etmek suretiyle bugünlere geldik. Ülke olarak, devlet olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu oyunlara, hesaplara karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Evelallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. İlelebet bu topraklar bizim için vatan olacak. Şu günlerde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize her defasından daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Yapılan konuşmalar sonrasında halk oyunu ekibi ve sporcuların hazırladıkları gösteriler sergilendi. Düzenlenen programın sonunda, çeşitli yarışmalarda başarı elde eden sporcu ve öğrencilere ödülleri verildi.

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