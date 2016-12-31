BAYBURT’TA ÇİFTÇİLERE 1 YIL ERTELEME

Bayburt'ta, çeşitli afetlerden zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları bir yıl ertelendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında, İl-İlçe Hasar Tespit Komisyonunun bir karar aldığı bildirildi.

Karar kapsamında, il genelinde 2016 yılı üretim sezonunda yaşanan don, kuraklık, dolu, aşırı yağış, gibi doğal afetler nedeniyle verim kaybı yaşayan, zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının 1 yıl süreyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karar kapsamında Bayburt il genelinde 2016 yılı üretim sezonunda meydana gelen don, dolu, kuraklık gibi afetler nedeni ile il ve ilçe hasar tespit komisyonlarına başvuran merkez ilçede 684 çiftçi, Aydıntepe ilçesinde 99 çiftçi ve Demirözü ilçesinde 188 çiftçi olmak üzere toplam 971 çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki düşük faizli kredi borçları, bir yıl süreyle ertelenmiştir. Doğal afetler tarımsal üretimdeki en önemli risklerden birisi olup, çiftçilerimizin bu beklenmeyen afetler karşısında mağdur olmamaları için tarım sigortası yaptırmaları çok önemlidir. Bilindiği üzere 2005 yılında yürürlüğe giren 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile TARSİM kurulmuş olup, bu kapsamda çiftçilerimizin sigorta poliçe tutarının yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır. Tarım Sigortaları ile ilgili çiftçilerimiz il ve ilçe müdürlüklerimizden veya ilgili sigorta acentelerinden detaylı bilgi alabilirler."