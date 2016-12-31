BAYBURT’TA ÇİFTÇİLERE 1 YIL ERTELEME

Bayburt'ta, çeşitli afetlerden zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları bir yıl ertelendi.

BAYBURT’TA ÇİFTÇİLERE 1 YIL ERTELEME
banner330

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin kararı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında, İl-İlçe Hasar Tespit Komisyonunun bir karar aldığı bildirildi.

Karar kapsamında, il genelinde 2016 yılı üretim sezonunda yaşanan don, kuraklık, dolu, aşırı yağış, gibi doğal afetler nedeniyle verim kaybı yaşayan, zarar gören gerçek ve tüzel kişi üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarının 1 yıl süreyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karar kapsamında Bayburt il genelinde 2016 yılı üretim sezonunda meydana gelen don, dolu, kuraklık gibi afetler nedeni ile il ve ilçe hasar tespit komisyonlarına başvuran merkez ilçede 684 çiftçi, Aydıntepe ilçesinde 99 çiftçi ve Demirözü ilçesinde 188 çiftçi olmak üzere toplam 971 çiftçinin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı kapsamındaki düşük faizli kredi borçları, bir yıl süreyle ertelenmiştir. Doğal afetler tarımsal üretimdeki en önemli risklerden birisi olup, çiftçilerimizin bu beklenmeyen afetler karşısında mağdur olmamaları için tarım sigortası yaptırmaları çok önemlidir. Bilindiği üzere 2005 yılında yürürlüğe giren 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu ile TARSİM kurulmuş olup, bu kapsamda çiftçilerimizin sigorta poliçe tutarının yarısı devlet tarafından karşılanmaktadır. Tarım Sigortaları ile ilgili çiftçilerimiz il ve ilçe müdürlüklerimizden veya ilgili sigorta acentelerinden detaylı bilgi alabilirler."

Etiketler; #çiftçi
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Karla Mücadele Seferberliği
Sonraki Haber
BAYBURT’TA ÇİFTÇİLERE 1 YIL ERTELEME
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.