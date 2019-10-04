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Bayburt’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlanıyor..

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve kurum personeli Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Bayburt’ta Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlanıyor..
04 Ekim 2019 Cuma 11:51

1-7 Ekim tarihleri arasında “Cami ve Hayat” temasıyla kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftüsü Hasan Başoğlu ile müftülük personelinden oluşan heyet Vali Epcim’i makamında ziyaret etti.

Vali Epcim, Müftü Başoğlu eşliğinde ziyaretine gelen heyet üyelerinden çalışmaları ve hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi aldı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nın hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Vali Epcim, Müftü Başoğlu ile beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyarete İl Müftü Yardımcıları Abdullah Aksoy ile Emine Yılmaz, Din Görevlileri Derneği Başkanı Engin Yazıcıoğlu, Murakıp Mustafa Fidan ve kurum personelleri Fahmettin Kalacoş ile Mustafa Yılmaz katıldı.

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