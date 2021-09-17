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Bayburt’ta Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi Açıldı

Bayburt il Kültür ve Turizm Müdürlüğü organizasyonu ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) işbirliğinde düzenlenen “Bir Zamanlar Selçuklu” sergisi tarih mekanlardan Taşhan’da halka açılıyor.

Bayburt’ta Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi Açıldı
17 Eylül 2021 Cuma 17:08
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BAYBURTGÜNDEM- Karadeniz bölgesinde 2021 yılında ilk olarak Bayburt ta  açılacak olan “Bir Zamanlar Selçuklu” sergisi 14 Eylül 2021 Salı günü saat 14.00 da Taşhan’da  (Bedesten) açılışı yapılacak. Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat tarafından Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış sultanlar ve önemli karakterlerin heykelleri, hanım sultanların ve alimlerin yer aldığı repliksin kostümler, yağlıboya tablolar, litreden yapılmış heykeller hakkında bilgiler verilecek.

Taşhan’da 5 gün sürecek olan serginin sabahları saat 09.00 ile akşamları saat 19.00’a kadar devam edecek.

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