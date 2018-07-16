15 Temmuzun ikinci Yılında'da Bayburt ayakta.Binlerce kişi etkinlikler için bir araya geldi..

15 Temmuz Şehitlerini Anma,Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Bayburt İlimizde de çeşitli etkinlikler yapıldı. Bu bağlamda düzenlenen Milli Birlik Yürüyüşü ve Saathane Meydanındaki etkinliklere binlerce kişi katıldı.

Milli Birlik Yürüyüşüne Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mehmet Emin Eryiğit, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ile Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sezayi ER, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgün, İL Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Yürüyüşe katılmak üzere Erzurum Köprüsü yanında toplanan vatandaşlar Türk Bayrakları ve sloganlarla Saathane Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar tekbir getirerek darbeyi lanetledi.

Kortejin Saathane Meydanı’na ulaşması ile birlikte 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenine geçildi.

Törene katılanlar tarafından şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesi ile başlayan anma törenleri Kur’an- Kerim okunmasıyla devam etti.

Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz’un yıldönümünde o gecenin ilk saatlerinde olduğu gibi hep beraber meydan nöbetinde olduklarını söyledi.

Vatandaşlarımızın bütün yurtta olduğu gibi. Bayburt’da da 15 Temmuz Şehitlerimizin ve Gazilerimizin anısına büyük bir teveccühle sahip çıktığını belirten Vali Pehlivan, “Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Bayburt her zaman olduğu gibi kendisine yakışanı yaptı ve yapmaya da devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi FETÖ örgütü tarafından menfur saldırılarla zuhur etti. Darbe girişimi milletimizin cesareti ve ferasetiyle geri püskürtüldü. En alçakçadı olmakla birlikte bu ilk değildi; belki de son olmayacak. Bu topraklara geldiğimiz günden itibaren içerden ve dışardan her zaman bizimle uğraşanlar oldu. Fakat bu millet zorlukların üstesinden dün olduğu gibi bugün de geldi. İnşallah yarın da gelmeye devam edecek.” dedi.

Türk Milleti’nin Malazgirt’ten Anadolu’ya girerken Sultan Alparslan’ın askerlerine, “Ey askerler! Ölürsem bu beyaz elbisemi bana kefen yapın. Ben nefsimi Allah’a adadım. Benim için muzaffer olmak da şehadeti tatmak da saadettir. Kazanırsak istikbal bizimdir.” şeklinde seslendiğini aktaran Vali Pehlivan, “Bu aziz millet kefenini giyerek yola çıkmıştı. Anadolu, Malazgirt Zaferinden sonra Türk ve Müslüman yurdu haline geldi. Sonrasında nice Fatihler, Kanuniler, Yavuzlar, Abdulhamit Hanlar yetişti. Anadolu kalıcı bir şekilde bizlerin Anayurdu oldu. Peki bu süreçte saldırılar durdu mu? Durmadı. Hem içerden hem dışarıdan milletimiz ve devletimizle uğraşmaya devam ettiler. Nitekim; Osmanlı Devleti’ni bu yıkıcı uğraşlar sonucunda uçurumun kenarına getirdiler. Fakat kanını akıtıp canını vererek elde ettiği bu toprakları milletimiz öyle kolay teslim edecek değildi. O zaman da Gazi Mustafa Kemal çıktı ve dedi ki “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum!” dedi. Zaten ölümü öldürmüş olan ve bu konuda rüştünü ispatlamış olan aziz milletimiz yedi düvele karşı mücadele etti. Düşmanları dize getirdi. Onları denize döküp Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Ülkemizin ve milletimizin düşmanları yine boş durmadı. İçerden ve dışardan bizi yıkmaya çalıştı. En son yıllara sarih bir örgüt paralel bir devlet yapısı kurmaya çalıştı. Devlet kurumlarına sızdı,yapılandı,sivil toplumda ticarette kendine yer edindi. Bu hain Fetö/Pdy silahlı terör örgütü 15 Temmuz gecesi belki de kimsenin tahmin edemeyeceği bir alçaklıkla milletimizin başından aşağı bombaları indirmeye kalktı. Yine bu bereketli toprakların yetiştirdiği bir lider; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve “Ben halkımın üstünde bir güç tanımıyorum. Toplarıyla, tüfekleriyle, tanklarıyla gelsinler..Biz ölümüne mücadele edeceğiz” dedi. Bu mesajı alan bütün milletimiz o an sokaklara indi ve tankların karşısında topsuz, tüfeksiz mücadelesini verdi ve galip geldi. Bu kronoloji neyi gösteriyor? Düşmanlarımız kendi çıkarları doğrultusunda bazı hesaplar yapıyor. Fakat şunda yanılıyorlar; bu millet öyle sıradan bir millet değil. Bu milletin damarlarında dolaşan kan, sıradan bir kan değil. Bu milletin ruhu kolay yok edilir bir ruh değil. İşte vakti zamanı geldiğinde o ruh ortaya çıkar, o ruhu yönlendirecek bir lider ortaya çıkar, Allah’ın izni ve yardımıyla o cansiperane,ölümüne cesaretin tezahür etmesini sağlar ve bütün zorluklar ile güçlüklerin üstesinden gelinir. Emin adımlarla yola devam edilir.” şeklinde konuştu.

15 Temmuz’u unutmayacak ve unutturmayacaklarını kaydeden Vali Pehlivan, “Bu yıl dönümleri bu gerçekleri hatırlamamız,idrak etmemiz için önemli günler. Şunu biliyoruz; 15 Temmuz; Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Bayburt’un Kop Dağı’nda yazılanlar gibi büyük bir destandır. Bu destanın yazarı bizzat milletimizdir. Bu destan; milyonların bir araya gelerek tek yürek,tek bilek,tek kalem olarak yazdığı bir destandır. Bu destan milletimizin sadece maşaları değil, maşayı tutanların da elini kırdığı bir destandır. Tertemiz imanı ve inancıyla; inanç kisvesi altında kötü emellerini ortaya koymaya çalışanların planlarını ortaya çıkaran ve başlarına yıkan bir destandır. Millet ve devlet olarak bu yaşananları çok iyi bir şekilde analiz edip kavrayacak ve tekerrür etmemesi için inşallah gereken adımları atacak, bu tecrübelerle birlikte destan yazan milli şuurun inceliklerini de gelecek nesillere aktaracağız.” dedi.

Vali Pehlivan sözlerinin devamında başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini dile getirdi. Gazilere de sağlık ve afiyetler temenni ettiğini belirten Vali Pehlivan, böylesi menfur hadiselerin tekrarlanmaması dileğinde bulundu.

Faruk Nafiz Çamlıbel’in Zafer Türküsü adlı şiiriyle sözlerini sürdüren Vali Pehlivan Türk Milleti’nin ölümü her zaman göze alabilen bir millet olduğuna vurgu yaptı. Vali Pehlivan, “Şehitlerimizin emaneti olan bu ülke için çok ama çok çalışmak bizler için hem vatan borcu, hem de ecdadımıza olan vefa borcunun bir gereğidir. Şehitlerimizi, gazilerimizi, saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. İnşallah geleceğimizin daha güçlü, daha aydınlık ve müreffeh olmasını temenni ediyorum. Bugün bu meydanı şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Milletvekili Fetani Battal ile Belediye Başkanı Mete Memiş de törende birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Şiirlerin okunup, ezgilerin çalınmasıyla devam eden anma törenlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması alandakilere canlı olarak izletildi. Saatler 00:13’ü gösterirken tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak camilerden okunan salalar ve arkasından yapılan dua ile program sona erdi.