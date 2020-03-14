 ﻿

Bayburt’ta bazı ürünlere zam yapanlara Ticaret odasından tepki geldi.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasından açıklama: Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız.

Bayburt’ta bazı ürünlere zam yapanlara Ticaret odasından tepki geldi.
14 Mart 2020 Cumartesi 11:13

Dünya çapında yayılan ve ülkemizde de tespit edilen corona virüsü nedeniyle ülkemizde ve ilimizde bazı ürün ve hizmetlerde yaşanan fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak yönetim kurulu başkanımız Sayın Süleyman Seyhan'ın basın açıklaması aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Saygılarımızla.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve son günlerde ülkemizde de tespit edilen yeni tip  Coronavirüs vakalarından sonra ülkemizde ve ilimizde gıda ve hijyen ürünleri  başta olmak üzere bazı ürün ve hizmetlerin yüksek fiyatlardan satıldığına dair duyum almaktayız. 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği vatandaşımız mağdur edilmemesi için fiyat denetimleri yapılacaktır. Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. 

Süleyman Seyhan Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Etiketler; #zam
İlgili Galeriler
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Samsun 21 Şubat Kurtluş Gecesi 2020
Tuzla Kaynaşma gecesi
Tuzla Kaynaşma gecesi
Bağcılar Şube seçimi
Bağcılar Şube seçimi
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.