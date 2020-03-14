Bayburt’ta bazı ürünlere zam yapanlara Ticaret odasından tepki geldi.

Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasından açıklama: Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız.

Dünya çapında yayılan ve ülkemizde de tespit edilen corona virüsü nedeniyle ülkemizde ve ilimizde bazı ürün ve hizmetlerde yaşanan fahiş fiyat artışı ile ilgili olarak yönetim kurulu başkanımız Sayın Süleyman Seyhan'ın basın açıklaması aşağıda dikkatinize sunulmuştur. Saygılarımızla.

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve son günlerde ülkemizde de tespit edilen yeni tip Coronavirüs vakalarından sonra ülkemizde ve ilimizde gıda ve hijyen ürünleri başta olmak üzere bazı ürün ve hizmetlerin yüksek fiyatlardan satıldığına dair duyum almaktayız. 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu gereği vatandaşımız mağdur edilmemesi için fiyat denetimleri yapılacaktır. Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyuruyoruz. Herkes bilmeli ki; Vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız.

Süleyman Seyhan Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı