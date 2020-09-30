Bayburt’ta Askeri Kışla Yapımı başlıyor.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal, “askeri kışla” projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

2011 yılında ilk adımı atılan projeyle ilgili, hem kışla asker sayısının önemli ölçüde artırılması hem de askeri kışlanın şehrin dışına taşınması konusunda Bayburtluların hayallerinin olduğunu dile getiren Milletvekili Battal, “Bu hayalimiz bu gün itibariyle gerçekleşmiştir” dedi.

Projenin hayata geçirilmesi hususunda bir çok Bayburtlu üst düzey bürokratın etkili rol oynadığını belirten Battal, emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin geçtiğimiz ağustos ayında yapıldığını ve ihaleye konu olan Bayburt 4. Motorize Tugay Yardımcı Komutanlığı'nın iki etap halinde yapılacağını ifade eden Battal, projenin toplam maliyetinin 168 milyon 753 bin lira olduğunu açıkladı.

Süreci Bayburt adına memnuniyetle takip ettiklerini 2022’nin ilk yarısında projenin ilk etabının (çevre düzenlemesi, yol, inşaatlar) tamamlanacağının bilgisini veren Battal, karargah binalarından, konferans salonlarına, ibadethaneden su deposuna ve çevre düzenlemesine kadar projenin en önemli kısmının ilk etapta tamamlanacağını bildirdi. Battal projede emeği geçenlere de teşekkür ederek şunları kaydetti: “Bu süreçte desteklerini esirgemeyen, sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Yine Maliye Bakanımız Berat beye bu projeye ayırdığı kaynaktan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bayburt’umuzun gururu Genelkurmay Başkanımız Yaşar güler paşamıza çok teşekkür ediyorum. Ve yine müsteşar olduğu günden bugüne, müsteşarlığında yerin tespiti ve temini konusunda, bakanlığı döneminde askeri bölgenin temini ve koordinesinin yapılmasında ve yine şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı görevi süresinde de 168 milyon liranın bu ihaleye tanzim edilmesinde büyük emekleri olan sayın Naci Ağbal’a da teşekkür ediyorum.

Bu projenin 2011 yılında devletin resmi projeleri arasına girmesini temin eden o dönemki milletvekilimi Bünyamin Özbek’e çok teşekkür ediyorum. Ve bu 11 yıllık süreçte Bayburt platformu olarak üst seviyede görev yapan Bayburtlu bürokratlara şükranlarımı sunuyorum.”