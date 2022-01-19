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Bayburt’ta 40 iş makinesi köy yollarında

Bayburt İl Özel İdaresine bağlı ekipler köy yollarındaki çalışmalarını 40 iş makinesi ile sürdürüyor.

Bayburt’ta 40 iş makinesi köy yollarında
19 Ocak 2022 Çarşamba 14:21

BAYBURTGÜNDEM- Dün akşam saatlerinde başlayan, aralıksız olarak devam eden ve halen etkisini sürdüren kar yağışı ulaşım anlamında da birçok noktayı etkiledi. Bayburt İl Özel İdaresi bağlı ekipler, köy yollarındaki çalışmasını sürdürüyor.

Bayburt Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğü'nden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ensar Yerlikaya, çalışmalar hakkında verdiği bilgide, karla mücadele işinin 40 iş makinesi ve 50 personelle sürdürdüklerini ifade ederek, 1. derece 900 kilometre yol ağında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yüksek kesimlerde 20 cm'ye ulaşan kar kalınlığının ulaşımı zorlaştırdığını fakat Bayburt'ta şuan Soğanlı eteklerinde bulunan ve kışın kimsenin kalmadığı 3 köyün haricinde kapalı köy yolunun bulunmadığını söyleyen Yerlikaya, çalışmalardan dolayı bir günlük masrafın 150 bin TL'lere ulaştığını belirtti. 

Bayburt'un giriş çıkışlarına da önem verdiklerini aktaran Yerlikaya, "Çevre illerden günübirlik Bayburt'ta alışverişlerini yapan beldelerimiz, ilçelerimiz var. Bu noktaların da ulaşımı ile bizzat ilgilenip, şehrimize ekonomik katkı sunan vatandaşlarımızın herhangi bir zorluk çekmemesine dikkat ediyoruz" dedi.

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Bayburt’ta 40 iş makinesi köy yollarında
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