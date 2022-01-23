Bayburt’ta 3 Milyar 657 Milyon Liralık 142 Proje

İl Koordinasyon Kurulu 2022 yılı Birinci Dönem Toplantısı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Metin Köse Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

BAYBURTGÜNDEM- Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Kaymakamı Bayram Yıldız, Demirözü Kaymakamı Betül Büyükkılıç, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile koordinasyon kurulu üyeleri, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Epcim, toplantı açılışında katılımcılara teşekkür ederek pandemi sürecinin zorluklarına karşın 2021 yılının verimli geçirildiğini söyledi. Bu dönemde çeşitli yatırımların tamamlandığına bir kısmının ise yapımına devam edildiğine işaret eden Vali Epcim, 2022 yılında beklentilerin geçen döneme göre daha iyimser olduğunu belirtti.

Vali Epcim, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarınca Bayburt’ta yürütülen 142 projenin 3 milyar 657 milyon lira tutarında olduğunu bildirdi. Projelerden 106’sının yatırımcı bölge kuruluşlarına, 26’sının ise il kuruluşlarına ait olduğunu ifade eden Vali Epcim, “Bu yatırımlardan 73 adedi Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup tarım sektörüne yönelik bu projelerin toplam bedeli 1 milyar 440 milyon 998 bin liradır. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ulaştırma alanında 1 milyar 911 milyon lira tutarlı 18 proje yürütülmektedir. Ayrıca ilimizde Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 6 proje, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2 proje, İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü tarafından 6 Proje ve Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü tarafından da 1 proje yürütülmektedir.” diye konuştu.

Vali Epcim’in açılış konuşması sonrasında yatırımcı bölge ve il kuruluşları tarafından yürütülen projeler hakkında sunum yapıldı. Toplantı kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konuların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.