BAYBURT’TA 3. ETAPTA 407 ADET BİSİKLET DAĞITILDI

Bisiklet dağıtıldı

*19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla 22.05.2016 tarihinde Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği, öğrencileri fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla 22 Mayıs 2016 tarihinde saat 11.00’de ilimiz merkezinde bulunan Gençosman stadyumu yanında bulunan Sentetik Çim Sahada sayın Ak Parti il Başkan Vekili Hüseyin ŞAHİN, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Zülkarni ÖZBEK, İl Milli Eğitim Müdürü Atanur ÇAĞLAYAN, Kurum Amirleri, Sağlık personelleri, Okul Müdürleri ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen bisiklet törenin 3. Etabında 407 adet bisiklet dağıtılmış olup tören sonunda katılımcılara Bayburt Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından su, karışım meyve ( Şeftali. Nektari. Kaysı . Erik ve Yenidünya) ikram edilerek tören son bulmuştur. Müdürlüğümüzün web sayfasından ve yerel basından da yayınlanmıştır.





BAYBURT HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR,

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