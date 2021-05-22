BAYBURT’TA 19 MAYIS COŞKUSU

Bayburt’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Saray Bahçesi’nde sade bir törenle kutlandı.

Tören, salgın tedbirleri altında az sayıda sporcunun katılımı ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Gençlik Spor İl Müdürü Adem Köse anıta çelenk sundu.

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt İl Başkanı Necip Erel ve beraberindeki partililer Atatürk anıtına çelenk sundu. Bu akşam saat 19.19’da Kapalı Spor Salonu’nda sınırlı katılımlı bir etkinlikle bayram kutlamaları devam edecek.

102 sene önce bugün, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da Milli Mücadele'nin fitilini ateşlediği gün olan 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor.

Koronavirüs salgınının gölgesinde geçirilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da coşku içinde kutlanıyor.

Bayburt Belediyesi tarafından organize edilen konvoyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkulu bir şekilde kutlanması sağlandı. Bayburt Belediyesi’ne ait halk otobüslerinden oluşan konvoy, Saat Kulesi’nden başlayarak marşlar eşliğinde şehir turu gerçekleştirdi. Şehrin en ücra yerleşim yerlerine kadar giden konvoy, vatandaşların büyük bir ilgisiyle karşılaştı. Bayraklarla süslenen balkonlardan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna katılan vatandaşların sevgi gösterileri gözlerden kaçmadı.

Bayburt Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği konvoyla sınırlı kalmadı. Cumhuriyet Caddesi’ni baştan sona bayraklarla süsleyen Bayburt Belediyesi, aynı zamanda Bayburt’un tarihi sembollerinden Saat Kulesi'ne, Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları ışıklandırdı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşku içerisinde kutlanması için çeşitli etkinliler düzenlenirken tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayburt’ta da saatler 19.19’u gösterirken İstiklal Marşı okundu. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de İstiklal Marşı’nı gençlerle birlikte Saat Kule Meydanı’nda söyledi.