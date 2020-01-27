Bayburt’ta 16 baraj ve 3 gölet tamamlandı.

Bayburt ilimizin Münbit Topraklarını Suya Kavuşturduk…

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Bayburt iline ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bayburt ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.

Bayburt’ta 16 baraj ve 3 gölet tamamlanmıştır

Bayburt ilimizde 2003 yılından bugüne kadar 7 adet baraj tamamlanmış olup, toplamda 71,97 milyon m³ biriktirme hacmine ulaşılmıştır. Şuanda işletme safhasında 7 adet barajın bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bu barajlar arasında bulunan Demirözü Barajı’nın temelden yüksekliği 46 metredir. 61,80 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip baraj, 112.600 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 2013 yılında hizmete alınmıştır. Kentteki en önemli barajlarımızdan bir diğeri ise Bayburt Merkez Akşar Mehmet Aslan Barajının temelden yüksekliği 43 metredir. 6,11 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip baraj, 19.310 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Baraj 2017 yılında hizmete alınmıştır dedi.

İnşaat safhasındaki barajlara da değinen Aydın, “İnşaat aşamasında 13 barajımız bulunmaktadır. Bunlardan biri Kırklartepe Barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 45 metredir. 20,37 milyon m³ su biriktirme hacmine sahip baraj, 57.700 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. %65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Bir diğer barajımız ise Dövmekaya Barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 35 metredir. 330.000 m³ su biriktirme hacmine sahip baraj, 1.260 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. %55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek için Bayburt ilimizde kalkınmayı hızlandıracak, İl’de sulamayı ve ziraatı geliştirecek baraj inşaatlarımıza devam ediyoruz.

Bayburt ilimizin Münbit Topraklarını Suya Kavuşturduk…

Bayburt deyince akla geniş ve bereketli topraklar geldiğini ifade eden Genel Müdür Aydın,’ Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 2003 yılından bugüne kadar 14 sulama tesisi inşa edip, toplamda 163.020 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 83 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.

Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 3 sulama tesisi projemiz daha var.

Taşkın Koruma Tesisleriyle Halkımızı ve Toprağımızı Koruduk…

Bayburt’un bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu açıklayan Aydın, ’Bu kapsamda Bayburt’ta 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 43 dere ıslahı ile, Bayburt şehir merkezi, 39 adet yerleşim yeri ve7.710 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Halen devam eden 11 adet dere ıslah çalışmamız mevcuttur. Bunlardan en önemlisi şehrin ana motifleri arasında yer alan Çoruh nehrinde yaptığımız çalışmadır. Bayburt Merkez Çoruh Nehri ve Yan Kolları Islahı işi ile birlikte Bayburt şehir merkezi taşkınlardan korunacaktır. ‘dedi.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.