BAYBURT’TA 15 TEMMUZ FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI

Bayburt’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle milletin demokrasi zaferi kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen sergide, darbe girişimine karşı milletin zaferi çarpıcı kareler eşliğinde vatandaşlara anlatılıyor.

Sergi açılışını gerçekleştiren Vali Cüneyt Epcim, vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik etti. Vali Epcim, “Sergide hem Bayburt ilimiz hem de Ankara ve İstanbul’dan bazı fotoğraflar yer alıyor. Allah bir daha bizlere 15 Temmuz gecesi gibi hain bir darbe girişimini göstermesin. Milletimizin ferasetinden biz eminiz. Milli iradenin her zaman darbeye galebe çalacağından eminiz. Sergimizin bu duygu ve düşüncülerle hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise 15 Temmuz darbe girişiminin benzerinin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, “İnşallah bu acı tabloları milletimiz tekrar yaşamasın.” dedi.

Açılışın ardından Vali Epcim ile beraberindekiler sergide yer alan fotoğrafları inceledi.

Açılışa Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Bayburt Valiliği önünde düzenlenen sergi Çarşamba akşamına kadar ziyarete açık olacak.