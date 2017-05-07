Bayburt’ta 14 tesisin temeli atıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşa edilecek Kırklartepe Barajı dahil olmak üzere 113 milyon liralık 14 tesisin temel atma töreni Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşa edilecek Kırklartepe Barajı dahil olmak üzere 113 milyon liralık 14 tesisin temel atma töreni Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Maliye Bakanı Naci Ağbal, törende yaptığı konuşmada, bu yatırımların Bayburt için son derece önemli olduğunu belirtti.

Hükümet olarak her zaman için kalkınmaya destek verecek altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Ağbal, "Son 14 yılda ülkemizde her alanda, eğitimde, sağlıkta, altyapıda, ulaştırma alanlarında daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek ölçüde yatırımlara başladık ve bunları bir bir tamamladık. Bugün Türkiye yapılan bu yatırımlar neticesinde her bakımdan iftihar ettiğimiz noktalara doğru da geldi, gelmeye de devam ediyor." dedi. Ağbal, 2002 yılından bu yana Bayburt'a kazandırılan bu alandaki tesislerin değerinin 700 milyon liradan fazla olduğunu vurgulayarak, sulama alanındaki projeler hayata geçtikçe kentin tarım ve hayvancılıkta da iyi noktalara geleceğini söyledi.

"Son 14 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu vizyon ve liderlik sayesinde Türkiye adeta bir uçurumun kenarından çıktı, şimdi son derece güvenli ve istikrarlı, kendisine güvenen bir ekonomik yapıya kavuşan ülke haline geldi." ifadesini kullanan Ağbal, "Bununla iftihar ediyoruz, ekonomimiz her bakımdan sağlam. Bugün dünyada birçok sıkıntılar yaşanıyor, ekonomilerde ülkelerin birçoğunda derin yaralar var, bir türü toparlanamayan Avrupa'da ülkeler var ama Türkiye uluslararası alanda meydana gelen bütün sıkıntılara rağmen son 6 yılda yani 2010 ile 2016 arasında ortalama yılda yüzde 6,7 büyümeyi başardı.

Ekonomimizin temellerine bakıldığında her bakımdan sağlam." diye konuştu. Özellikle 2013 yılından bu yana Türkiye'yi ve ekonomisini hedef alan birçok saldırıyla karşı karşıya geldiklerine işaret eden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Önce Gezi Parkı olaylarıyla Türkiye'ye karşı bir oyun oynanmak istendi, ardından 17-25 Aralık hadisesini yaşadık. 2014'den sonra özellikle Türkiye ekonomisine dönük bir olumsuz kampanya ardı ardına yürütüldü.

En son 15 Temmuz darbe girişimi, milli iradeye karşı yönelen bu alçak darbe girişimi aynı zamanda aslında Türkiye ekonomisine karşı da yapılmış bir darbe girişimiydi ve birçok çevre bekledi ki özellikle 15 Temmuz'dan sonra 'Türkiye ekonomisi bu darbe girişimi sonrası kendisini toparlayamayacak ve sıkıntıların içerisinde hem büyüme hem diğer bakımlardan sıkıntı çekecek.' ama Allah'a şükürler olsun, bugün gelinen noktada oynanan bütün oyunlara rağmen Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra üçüncü çeyrekte ekonomide bir miktar bir daralma olsa da ardından son çeyrekte ne yaptık, ekonomide hızlı bir toparlanmayı da sağlamış olduk." "Bizim arkamızda millet var, millet" Ağbal, 2016'da Türkiye ekonomisinin bütün olumsuzluklara, turizmde yaşanan sıkıntılara, terör olaylarına, bölgede meydana gelen olaylara rağmen yüzde 3 civarında büyümeyi başardığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Bunlar son derece önemli.

Normalde böyle olaylar başka memleketlerde olsa bırakın büyümeyi o ülke iflasa gider, o ülke bir daha yıllarca kendisini toparlayamaz. Şimdi yabancılar şaşırıyor, 'Siz nasıl bu işi yapıyorsunuz? Siz nasıl bu işi beceriyorsunuz?' Bizim arkamızda millet var, millet. Bizim önümüzde Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız var. Kim ne kadar oyun oynarsa oynasın, kim ne kadar hesap kurarsa kursun, ister içeriden ister dışarıdan ne kadar kuşatma yapmaya kalkarsa kalksın, 16 Nisan bir daha gösterdi ki kimse bu milletin sırtını yere getiremeyecek." Ağbal, 16 Nisan'da Türkiye'nin adeta bir destan yazdığını dile getirerek, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası oluşturulan bütün olumsuz havalara rağmen, ekonomide oluşturulmaya çalışılan bütün oyunlara rağmen hep beraber güçlü bir şekilde ekonomiyi toparladıklarını, yatırımları yapmaya devam ettiklerini, özel sektörün, kamu hangi alanda yatırım yapıyorsa aynı şekilde yapmaya devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2017 yılı bütçesinden çeşitli örnekler veren Ağbal, konuşmasına şöyle devam etti: "2017 yılında inşallah bütçemizden yaklaşık 587 milyar lira harcayacağız. Üç kalem var, bütçede her zaman için hükümet olarak önemsediğimiz alanlar bunlar. Bunların başında ne geliyor? Eğitim. Her zaman söyledik, bizim için eğitim harcamaları her şeyin önünde gider, bütçeden en fazla kaynağı her zaman eğitime ayırdık. 2017 yılında inşallah bütçeden eğitime 122 milyar lira kaynak ayırdık. Yine her zaman söylüyoruz eğitimden sonra bütçede en fazla önem verdiğimiz kalem sağlık harcamaları, çünkü toplum sağlıklı olacak ki büyüyecek, kalkınacak. 2017 yılında sağlığa bütçeden ayırdığımız kaynak 111 milyar lira. Peki bütçeden üçüncü olarak en fazla kaynak ayırdığımız kalem ne? Yatırım. 2017 yılında bütçeden yatırıma 77 milyar lira kaynak ayırdık.

Geçen seneye, 2016 yılına göre yatırım ödeneklerini yüzde 30 oranında artırdık. Üçünü topluyorum alt alta sağlığa, eğitime, altyapıya, yatırıma ne kadar para harcayacağız? 310 milyar lira harcayacağız. Bütçemiz ne kadardı? 587 milyar lira. Yaklaşık bütçenin yarısını sadece eğitime, sağlığa ve yatırıma ayırıyoruz." "Bütün oynanan oyunlara rağmen hiçbir yatırım projesinde 'dur' dedik mi?" sorusunu yönelten Ağbal, tam tersine daha fazla yatırım yapacaklarını, daha fazla eğitime, sağlığa para harcayacaklarını çünkü bu ülkenin kalkınması için mutlaka bu alanlara daha fazla kaynak ayırmaları gerektiğini kaydetti.

"Türkiye’nin yarınları bugünlerden daha güzel olacak"

Ağbal, oynanan bütün oyunlara ve hesaplara rağmen bugün Türkiye'nin artık kendi tankını, topunu, füzesini, helikopterini, savaş uçağını yapan bir ülke olduğuna belirterek, "Bunu hep beraber başaracağız. Türkiye'nin yarınları bugünlerden daha güzel olacak. Neden? Çünkü ekonomimiz sağlam, bütçemiz sağlam." diye konuştu. Türkiye'de 1990'lı yılların bütçe açısından kötü geçen yıllar olduğunu anımsatan Ağbal, şu değerlendirmede bulundu: "Bize yabancılar gelirdi, 'Sizin bu bütçenizin hali ne olacak?' derlerdi. Şimdi görüşüyoruz, diyorlar ki 'Türkiye'nin bütçesi sağlam, kamu maliyesi sağlam.' Bir çok yabancı misafir geliyor, toplantı yapıyoruz, bütçe açığımızı söylediğimiz zaman herkesin dudağı uçukluyor. Niye? Ekonomimizin temelleri sağlam, bütçe disiplinine önem veriyoruz, kaynakları doğru yerde kullanıyoruz.

Milletten aldığımız parayı, millete hizmet olarak veriyoruz. 1990'lı yıllar boyunca bu ülkede milletten toplanan para nereye giderdi? Faize giderdi. Faiz bütçeleri yapılırdı, 2002'de AK Parti iktidara geldiğinde bütçenin yarısı faize gidiyordu. Şimdi nedir? 587 milyar liralık bütçenin içerisinden sadece 55 milyar lira civarında faize kaynak ayırmışız.

Yani ne demek? 10'da 1'i. AK Parti iktidara geldiğinde bu neydi? Yarısıydı. Böyle bütçe mi olur? Borç bütçesi, IMF bütçesi." Ağbal, şimdi ise milletin bütçesini yaptıklarını ifade ederek, milletten topladıkları kaynağı, millete verdiklerini belirtti.

Önümüzdeki dönemde de ekonomide de bütçe disiplininde de Türkiye'nin daha iyi olacağını, daha büyüyeceğini, daha da gelişeceğini vurgulayan Ağbal, herkesin ekonominin ne kadar sağlam temelleri olduğunu içeride de dışarıda da gördüğünü dile getirdi. Türkiye'nin çok güçlü bir bankacılık sistemi olduğuna işaret eden Ağbal, "Kamu maliyesi dengelerimiz son derece yerinde, üretken bir ekonomimiz var, genç nüfusumuz var ve bu sayede inşallah Türkiye önümüzdeki yıllarda daha da büyüyecek ve biz bunları hep beraber göreceğiz. O zaman bu yaptığımız yatırımlara daha fazla yatırım yapacağız, istihdamımız artacak ve inşallah Türkiye'nin yarınları bugünden çok daha iyi olacak." diye konuştu. Eroğlu: “Bayburt'a verdiğimiz müjdelerin yatırım tutarı 454 milyon liraya ulaştı" Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise, "Türkiye, Allah'ın izni ve lütfuyla 21. asra mührünü vuracaktır." dedi. Türkiye'nin kasasının başında sağlam bir Bayburtlunun bulunduğunu söyleyen Eroğlu, geçmiş yıllarda milletten toplanan vergilerin hortumcularca soyulduğunu belirtti. Eroğlu, şöyle devam etti: "Türkiye'de sizin alın terinizle devlete ödediğiniz vergilerin yüzde 86'sı tamamen faiz lobisi tarafından hortumlanıyordu. Dolayısıyla bu hortumları kesen dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Maliye Bakanımız Naci Bey var, Allah razı olsun. İnşallah Türkiye çok daha güzel olacak. 2016 yılında bu alçak FETÖ terör örgütü, PKK, DEAŞ, Suriye'deki hadiseler ve PYD gibi bütün bu olumsuzluklara rağmen...

Bunlar başka bir ülkede olsa ülke tamamen iflas ederdi, bu çok önemli ama şu anda Türkiye dimdik ayakta. Türkiye, Allah'ın izni ve lütfuyla 21. asra mührünü vuracaktır." Eroğlu, dünya lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete üç hedef gösterdiğini aktararak şunları söyledi: "Çünkü şunu tespit etti, büyük hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden siliniyor. Biz büyük bir milletiz, şanlı bir tarihimiz var, dedi ki 'Ben milletime üç büyük hedef gösteriyorum.' Birinci büyük hedef Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı 2023. Allah'ın izniyle o tarihte Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükselecek. Hatta Cumhurbaşkanımız 'Hedef 2023 Türkiye hazır, Bayburt çoktan hazır.' diyor." Bakan Eroğlu, Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 ve 2071 hedeflerine ilişkin görüşlerini de katılımcılarla paylaştı. Halk oylamasında Bayburt'un Türkiye birincisi mi ikincisi mi olacağına ilişkin sonucu ilgiyle beklediğine işaret eden Eroğlu, "Milletimizin tarihinde bir dönüm noktası olacak 16 Nisan tarihine mührünüzü vurdunuz, Türkiye'de yüzde 82 ile birinci oldunuz. Bayburt'un yiğit insanları bu işte. O bakımdan sizlerle gurur duyuyoruz." dedi. 7 milyon liralık 6 yeni müjde Eroğlu, Bayburt'a 7 milyon liralık 6 yeni müjdeyle geldiğini ifade ederek "Bayburt'a en son 6 Kasım 2016'da geldim.

O zaman da sizlere 447 milyon liralık 62 müjde verdik. Yeni müjdelerimizle Bayburt'a verdiğimiz müjdelerin yatırım tutarı 454 milyon liraya ulaştı." diye konuştu. Yatırımlardaki gelişmelere ilişkin de bilgi veren Eroğlu, kentteki ağaçlandırma, sulama ve ORKÖY, dere ıslahı konularında yürüttükleri projelere de dikkati çekti. Eroğlu, kentte hayata geçirilen projeler sayesinde 53 bin 610 dekar arazinin sulamaya açıldığını, 5 milyon 300 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu anımsatarak 5 baraj inşaatının devam ettiğini söyledi. Yörenin biyolojik çeşitlilik açısından zengin olduğuna işaret eden Eroğlu, Bayburtluları birlikte bal ormanı kurmaya davet etti. Eroğlu, konuşmasını, "Allah, milletimizi alçak FETÖ, PKK, PYD ve DEAŞ gibi bütün terör örgütlerinden muhafaza eylesin. Onlara silah desteği veren, değişik yardımlarda bulunan bütün devletlerini de kahru perişan eylesin." diyerek tamamladı. Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve diğer ilgililer, butona basarak tesislerin temelini attı. Tören dolayısıyla vatandaşlara 5 bin fidan dağıtıldı. Bakan Eroğlu ve Bakan Ağbal, daha sonra Bayburt Öğretmenevi'nde basına kapalı gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.