Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü Cumhuriyet Caddesinde temsili gösteriler ve çeşitli etkinliklerle devam etti.

Cumhuriyet Caddesinde gerçekleşen etkinliklerde yapılan konuşmaların ardından 101 yıl önce yaşanan zulümlerin temsili gösterileri canlandırıldı ve halk oyunları ile mehteran takımının gösterisiyle ilgi ile izlendi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt’un kurtuluşunu, Kop Müdafaası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sürdürülen milli mücadele, Çanakkale, Dumlupınar ve Anadolu’nun her köşesinde verilen mücadelelerle birlikte değerlendirmek gerektiğini söyledi.

Pehlivan, Kop müdafaasının sadece Bayburt’un müdafaası için değil bütün Anadolu için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “Orada yaklaşık 6 ay süren mücadele neticesinde Anadolu’nun vilayetlerinin, ecdadımızın toparlanması için bir fırsat oluşturmuştur. Bugün vesilesiyle Kop şehitlerimizi de rahmetle yad ediyoruz. Orada çok büyük ve hazin hikayeler var.” dedi.

Belediye Başkanı Memiş ise milletlerin hafızalarının da insanların hafızaları gibi olduğunu ifade ederek, “İnsan hafızasını kaybeder mankurtlaşırsa ondan hiçbir şey olmaz. Bunun için de Bayburt ve Bayburtlular olarak hafızamızı kaybetmeme adına bu hadiseleri bilmemiz, öğrenmemiz, diri tutmamız, gelecek nesillere aktarmamız çok önemlidir.” diye konuştu.

Kutlama programına, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Adalet Komisyonu Başkanı Menderes Akar, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.