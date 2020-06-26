Bayburtseyahat Filosuna Beş Özel Sipariş Travego kattı…

Lüks Bayburt Seyahat, 5 adet Özel Sipariş Mercedes-Benz Travego 15 Shd’yi filosuna ekleyerek gücüne güç kattı.
Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Hassoy tarafından yapılan satışın ardından 25 Haziran Perşembe günü Mercedes-Benz Türk Otobüs Teslimat Holü’nde gerçekleştirilen törene Lüks Bayburt Seyahat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Seyhan, Firma Müdürü Ekrem Seyhan ve Hassoy Motorlu Vasıtalar Otobüs Satış Müdürü Cenk Soydan katıldı. 50. Yılını Kutlayan Firma Bu Yıl 10. Aracını Teslim aldı.
Araçlar Özel Donanımlı , Çiftli Hostes Koltuğu, 310LT İlave Yakıt Deposu, Ön ve Ortada Lcd Monitör Ve Metalik Gri Renk Donanımlı Sipariş edilmişti.
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