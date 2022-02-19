BAYBURTÖZELİDARESPOR,SARIYERDEN PUAN ALAMADI

Bayburt Özel İdarespor, 26. hafta karşılaşmasında Gençosman Stadyumu'nda Sarıyerspor'a boyun eğdi.

BAYBURTGÜNDEM-Geçtiğimiz hafta ligin orta sıralarındaki Etimesgut Belediyespor'u 3-0'la geçen Bayburt Özel İdarespor, ligin son sıralarında bulunan Sarıyerspor karşısından 2-0 mağlup ayrıldı.

Saat 13.00'te Gençosman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarsında temsilcimiz Onur Kolay'la net bir gol pozisyonu tepti. İlk yarısı başladığı gibi biten maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Bayburt Özel İdarespor, kontra ataktan golü kalesinde gördü. Sarıyerspor'u 1-0 üstünlüğe taşıyan golü Bertul Kocabaş attı. Golün ardından beraberlik için bastıran Bayburt Özel İdarespor, gol yollarında bir etki gösteremezken maçın son dakikalarında kalesinde açıklar verdi.

Maçın son alarında bir topu direkten dönen Sarıyerspor, 90+6 uzatma dakikasında Hüseyin Altuğ Taş'ın attığı golle durumu 2-0'a taşıdı.

2-0 biten maçın ardından 3 puanı alan Sarıyerspor 26 puana yükselerek düşme hattının üstüne çıkarken, Bayburt Özel İdarespor ise 43 puanda kaldı. Öte yandan maçın hakemi verdiği ofsayt kararları ile tribünlerden tepki çekti.



