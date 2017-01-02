Bayburtlu Vekilden Milli Gazete'ye eleştiri

AK Parti İstanbul Milletvekili Hemşerimiz Mustafa Yeneroğlu, Milli Gazete'nin yeni yıl için attığı manşeti "nefret tellallığı" olarak niteledi.

Bayburtlu Vekilden Milli Gazete'ye eleştiri
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Enson Haberin yayınladığı haberde Hemşerimiz Yeneroğlundan Milli Gazeteye eleştiri.
İşte Ohaber:
AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Reina isimli gece kulübüne yapılan terör saldırısının ardından Milli Gazete'nin yeni öncesi attığı "Bugün son gün, bu uyarı son uyarı! O yıl bu yıl olsun... Resmi bataklık kurutulsun. Kutlama!" manşetine tepki gösterdi.

IŞİD'in Milli Gazete'yi takip edip de bu saldırıyı gerçekleştirmese de "manşetten nefret tellallığı yapıldığına" dikkat çeken Yeneroğlu, "Başkasının yaşam biçimine saygı göstermeyen kendi yaşam biçimine saygı gösterilmesini bekleyemez" diye yazdı.

İşte Yeneroğlu'nun Milli Gazete'yi eleştirdiği o tweet'ler;




 

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