Bayburtlu Siyasilerimiz,Bürokratlarımız ve STK Temsilcilerimizin Ramazan Bayram Mesajları..
Bayburtlu Siyasilerimiz,Bürokratlarımız ve STK Temsilcilerimizin Ramazan Bayram Mesajları..
Sivas Valisi Salih Ayhan,Bayburt Milletvekili Fetani Battal,AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat,Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Cemal Sarıhan,AK Parti 24.dönem Bayburt Milletvekili Bünyamin Özbek,Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş,Bayburt Yönetici Sanayici ve İşadanları Dernek Başkanı Yaşar Yerlikaya,Marmara Bölgesi Bayburt Dernek Başkanı Ali Kemal Birgül,Ümraniye Bayburt Dernek Başkanı Sadettin Sağlam,Stuttgart Bayburt Dernek Başkanı Yasin Ayışık,Tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkileyen Covid 19 nedeniyle videoyla Bayburtlu Hemşerilerimizin Ramazan Bayramını kutladılar.
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