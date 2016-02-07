Bayburtlu Şehit son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da dün meydana gelen hain saldırıda şehit düşen Bayburtlu Astsubay Kıdemli Çavuş Ünal Bıçakçı’nın cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Trabzon’a getirildi.

Diyarbakır’dan askeri uçakla saat 13.15’de Trabzon Havalimanı’na getirilen cenazeyi Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, 3’üncü Ordu Garnizon Komutan vekili Tuğgeneral Ekrem Çağlar, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar, Muhammet Balta, Salih Cora, Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Albay Okçin Akşit, baba Selahattin ve anne Melek Bıçakçı ile kardeşleri, yakınları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Karşılama töreninde ayakta durmakta zorluk çeken şehit annesi Melek Bıçakçı’ya Türk bayrağı açan yakınları sarılarak teskin etmeye çalıştı. Hava limanında Şеhit Astsubаy Bıçakçı’nın naaaşını şehit ailesi asker selamı vererek karşıladı.

Ambulansa havaalanından ayrılan cenaze Türk bayraklarıyla donatılan uzun araç konvoyuyla İnönü Mahallesi’ndeki şehit evinin önüne getirilerek burada helallik alındı, tekbirler getirildi ve dua okundu.

Şehit Astsubay Bıçakçı daha sonra cenaze töreni için İskender Paşa Cami’ne getirildi. İskenderpaşa Camiine kılınan cenaze namazına on binlerce kişi akın etti. Vatandaşlar cami avlusuna sağmazken, kalabalık Meydan Parkına doğru genişledi. Burada ki alan tamamen dolarken Meydan Parkının hemen yanına kadar da insan seli olduğu görüldü.

Şehidin cenazesi camiye geldikten sonra burada vatandaşlar “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı. Cenaze namazına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu’da katıldı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Asteğmen Ünal Bıçakçı, Sülüklü Mezarlığında ki şehitlikte toprağa verildi.

Bayburtlu Şehidin Cenaze törenine Bayburt’tan Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Ak Parti İl Başkanı Hakan Kobal, Bayburtlu vatandaşlarda katıldı.

ANNE, BABA VE KARDEŞLERİN METANETLİ DURUŞU

Havalimanına yüzlerce vatandaşın akın ettiği görülürken anne ve babanın metanetli duruşu dikkat çekti.

AİLE ASKER SELAMI İLE UĞURLADI

Türk Yıldızlarına ait uçakla Trabzon’a getirilen şehit Ünal Bıçakçı için Havalimanında askeri tören düzenlendi.

Şehit Ünal Bıçakçı’nın getirildiği uçaktan ilk olarak şehidin ablası inerken Ailenin tüm üyeleri şehidin cenazesini asker selamı ile uğurladı.

ŞEHİT EVİNE VATANDAŞ AKIN ETTİ

Sur’da çatışmada şehit düşen Ünal Bıçakçı’nın Türk Bayrakları ile donatılmış baba evine vatandaşlar akın ederken helallik alınıp dua edildi.





























