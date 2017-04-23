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Bayburtlu Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu evlendi

Bayburt Konursu Köyünden A Milli Futbol Takımı ve Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Sinem Gündoğdu ile dünyaevine girdi.

Bayburtlu Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu evlendi
23 Nisan 2017 Pazar 13:23

Bayburt Konursu Köyünden A Milli Futbol Takımı  ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile hayatını birleştirdi.

Çalhanoğlu'nun doğup büyüdüğü yer olan Almanya'nın Mannheim kentindeki düğün salonunda gerçekleştirilen törende takım arkadaşları da bu güzel gününde kendisine eşlik etti. 

Ayrıca Bayer Leverkusen resmi hesabından çifti tebrik eden bir mesaj da yayınlandı.

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Etiketler; #Hakan Çalhanoğlu #evlendi #Bayburtlu Milli futbolcu
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