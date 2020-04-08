BAYBURTLU MANAV’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Bayburt’ta, Sebze ve Meyve Satışı yapan Orhan Karaaslan (34), Koronavirüs(Kovid -19 ) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin alması için yardım paketleri hazırlayarak işyerinin önüne bırakıyor.
Bayburt Şeyhhayran Mahallesi Albay Sıtkı Özer Caddesi üzerindeki Aydın Sebze ve Meyve pazarı işletmecisi Orhan Karaaslan (34) , anlamlı bir çalışmaya imza attı.
Koronavirüs(Kovid -19 ) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi, işini kaybetmiş, iş yerini açamayan vatandaşlara 30 gün boyunca ihtiyaçları olan sebze ve meyveyi vereceğini duyuran Karaaslan, tüm esnaflardan da bu olaya sıcak bakmaları istedi.
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