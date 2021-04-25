BAYBURTLU KAYMAKAM AHMET KARAASLAN AĞRI TUTAK ‘TA GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYOR

Bayburtlu Hemşerimiz,Ağrı Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan çocukların yüzünü güldürdü.

Öksüz ve yetim çocukların yüzü hayırseverlerin desteğiyle alınan bisikletlerle güldü.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Kaymakamlık organizasyonunda hayırseverlerin desteğiyle alınan bisikletlilerle yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Kaymakamlık organizasyonunda hayırseverlerin desteğiyle alınan bisikletlilerle yetim ve öksüz çocuklar sevindirildi.Tutak Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay işbirliğiyle ilçede yaşayan yetim ve öksüz çocukların sevindirilmesi için çalışma başlatıldı.

"Tamamına hayallerini çizdirdik"20 gün önce projeyi başlattıklarını ve kısa sürede bitirdiklerini belirten Karaaslan, şöyle konuştu:"Hayırseverlerin desteğiyle bütçemizi toplayıp 140 yetim ve öksüz çocuğumuza bisiklet aldık. Çok kısa zamanda ilçe halkının katkılarıyla özellikle şunu belirtmek istiyorum devlet katkısı yok. Tutaklılar yetim ve öksüzler için kendileri hibe yaptılar ve biz sadece organize etik. Ben bundan dolayı da ilçe halkına teşekkür ediyorum.

Çok kısa zamanda güzel bir mebla para topladılar. Bizde bu şekilde bisikletlerin dağıtımını yaptık. Hem Ramazan ayı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelen bugünde inşallah çocuklarımız mutu olmuştur, amacımız zaten buydu.

"Çocukların yüzlerindeki gülümsenenin kendilerini mutlu etmeye yettiğini dile getiren Karaaslan, onlara Mustafa Kutlu'nun kitabını da hediye ettiklerini ifade etti.

İlçedeki bütün yetim ve öksüz çocuklara bisiklet dağıtarak onları mutlu etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Karaaslan, "İnşallah projemiz gayesine ulaşmıştır.

140 çocuk var, özellikle yetim ve öksüz kardeşlerimizi seçtik. Tamamına hayallerini çizdirdik. Onların hayallerine binaen de hepsini bisikletle ödüllendirdik. Bizim kriterimiz yetim ve öksüz gerisine bakmadık. Aralarında şehit ve gazilerimizin çocukları da var.

En önemli şey devletimizin sadece organizasyonunda katkısı var." diye konuştu.