Bayburt’lu Çiftçiler, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” Kampanyasına Altı İnek Bağışladı

Kovid-19 hastalığı dünya genelinde etkisini göstermeye devam ederken ülkemizde de virüsle mücadele hem tıbbi, hem ekonomik hem de sosyal yönleriyle sürdürülmeye devam ediyor.

"Evde Kal" ve "Hayat Eve Sığar" sloganlarıyla, vatandaşların evlerinde kalması telkin edilirken, çalışma hayatından uzak kalan vatandaşlara yardım amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na Bayburtlu çiftçilerden tam destek geldi.

Milli Dayanışma Kampanyasına birer adet düve bağışlayan Bayburtlu çiftçiler Recep Ali Yaya, Nail Duran, Eşref Öztürk, Şaban Memiş, Adem Memiş ve Fikret Memiş, kampanyaya herkesin destek olması gerektiğini ifade ettiler.

Yardımsever çiftçilerimiz için Vali Cüneyt Epcim de yapmış olduğu açıklamada “ Milli birlik ve beraberliğin, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinin sergilendiği Bayburt, yeni bir vatanseverlik örneğiyle tüm ülkeye örnek olmuştur. Ülkemizin topyekûn mücadele ettiği salgın hastalık döneminde taşın altına elini koyarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek olan vefakâr ve cefakâr Bayburt çiftçisini yürekten kutluyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürümüz Selami Ersen ise “ Bayburt her zaman Devletinin ve milletinin yanında olmuş, vatansever ve cömert karakterini bu kez çiftçileri eliyle Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destekleri ile ortaya koymuştur. Az veren candan, çok veren maldan diyerek kendi ekonomik durumlarını göz ardı ederek, üretimde kullandığı canlı demirbaşlarını bile bağışlayabilen insanımız her türlü takdire şayandır. Allah hepsinden razı olsun, inşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu zorlu dönemlerden en güçlü şekilde çıkacağız” dedi.

Bayburtlu çiftçilerimizin bu örnek davranışlarına Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’de sosyal medya hesabından “Bu dayanışma ruhuna verdikleri destek için bütün üreticilerimizi kutluyorum. Biz Bize Yeteriz Türkiyem” diyerek karşılık verdi.