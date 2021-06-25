BAYBURTLU BACILAR KADIN KOOPERATİFİ İLK ÜRÜNLERİNİ PAZARA SUNDU

Vali Cüneyt Epcim ile Hanımefendi Büşra Epcim, Bayburtlu Bacılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılış törenine katıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman ile Ticaret Bakanlıkları arasında imzalanan Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü çerçevesinde kadın girişimciler kooperatif çatısı altında birleşmeye başladı.

Bayburt Valiliği’nce desteklenen Bayburtlu Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Bayburtlu Bacılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bu doğrultuda kuruluş süreçlerini tamamlayarak ilk ürünlerini piyasaya sürdü. Kadınların sosyal ve ekonomik yaşama daha aktif katılımlarını hedefleyen protokol çerçevesinde Bayburt’taki kadın kooperatifi sayısı üçe yükselmiş oldu.

Vali Cüneyt Epcim ile Hanımefendi Büşra Epcim, bu kapsamda kuruluşunu tamamlayarak ilk ürünlerini piyasaya süren Bayburtlu Bacılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin açılış törenine katıldı. Kooperatifin Osman Okutmuş Caddesi üzerindeki merkezinde düzenlenen törende Bayburtlu kadın girişimciler tarafından üretilen yöresel ürünler de satışa sunuldu.

Açılış töreninde konuşan Vali Epcim, kadın girişimcilerin kooperatif çatısı altında birleşmeleri hakkında uzun zamandır çalıştıklarını kaydetti. Bu çalışmalar sonucunda Bayburt’ta kadın kooperatiflerinin sayısının arttığını ifade eden Vali Epcim, “Bundan önce Belediye Başkanımızın önderliğinde kurulan Bayburt Belediyesi’ne bağlı bir kadın kooperatifimiz var. İkinci bir kadın kooperatifimiz daha önce kurulmuştu. Bayburtlu Bacılar Kadın Kooperatifimiz de üçüncü kadın kooperatifi olarak faaliyetine devam edecek.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı politika metinlerinde kadın kooperatiflerinin desteklenmesinin üzerinde durulduğuna vurgu yapan Vali Epcim, Bayburt’ta üçüncü kadın kooperatifini hayata geçirerek bu çalışmalara destek olunduğunun altını çizdi. Vali Epcim, “Geçen yıllarda da kadın kooperatifleri aracılığıyla çeşitli girişimler olmuştu. Fakat bu kez daha profesyonel, devlet katkısı olan, çeşitli ajanslardan proje destekleri alan bir yapıya kadın kooperatiflerimizi ulaştırdığımız için çok memnunuz. İnşallah bir taraftan tarımsal üretime, diğer yandan hediyelik eşyalara ilişkin çalışmalar yapılacak ve ev ekonomilerine katkı sağlanacak. Feryal Hanıma uzun gayretleri ve emeği için teşekkür ediyorum. İnşallah Belediye Başkanımızın bundan sonra da artan desteğini kooperatifimize bekliyoruz. Biz de Valilik olarak elinizden tutmaya, sizlere desteklemeye çalışacağız. . Bayburtlu Bacılar Kadın Kooperatifimizi tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ise kadınların üretime ve ev ekonomilerine katkıya yönelik çalışmaları dolayısıyla kooperatif başkanı Feryal Haşlak ve yönetim kurulu üyelerini kutladığını söyledi. Bayburt Belediyesi olarak her zaman kadın kooperatiflerinin yanında olduklarını belirten Başkan Pekmezci, “Yeter ki; kadınlarımız ailenin o ağır yüküne bir nebze olsun destek olsunlar. O desteklerini de hanımefendi olarak sürdürsünler. Bu bizi mutlu eder. Bu vesileyle bugün burada bulunmaktan ve Bayburtlu Bacılar Kadın Kooperatifinin bu faaliyeti içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalar sonrasında açılışa katılan kadınlar tarafından açılış kurdelesi kesildi. Vali Epcim ile Hanımefendi daha sonra kooperatif üyesi kadınlara ait ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Açılışa İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur ile eşi Bahar Bodur, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat ile eşi Kerime Polat, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Bayburtlu Bacılar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Feryal Haşlak ile kooperatif üyeleri katıldı.