Bayburt,Kop Şehitlerine yürüdü

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kop Dağı'nda Şehitlere Saygı Yürüyüşü etkinliği gerçekleşti.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Belediyesi, yürüyüş öncesi katılımcılara atkı ve bere hediye etti. Kop Dağı'nda belirlenen alanda gerçekleşen yürüşe yüzlerce Bayburtlu katıldı.

Bayburtlu ciritçilerin kortej önünde atları ile yer aldığı, Türk Bayraklarının açıldığı yürüyüş Kop Şehitleri Anıtı'na kadar sürdü.

Kop Şehitleri Anıtı önünde protokol konuşmaları gerçekleşti. Üsteğmen Mertcan Sezgin'in Kop Savunması hakkında bilgi verdiği konuşmasının ardından Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci br konuşma yaptı.

Başkan Pekmezci, Kop Savunması hakkında bilgi verdiği konuşmasında, "15 Şubat 1916'da Osmanlı İmparatorluğu'nu doğdudaki büyük güçlerinden bir olan Erzurum'un Ruslar tarafından işgal edilmesiyle başlayan harekatta, Rus General Yudenic, 'Artık karşımızda Türk Ordusu yok, Türk askeri yok, Çar'ın emri gereği Haziran başlarında İstanbul önlerinde olacağız' diyordu. O arzularla yola çıktılar.

Onlar Kop dağlarının hesabını yapamadılar. 6 Mart 1916'da başlayarak 16 Temmuz 1916'ya kadar süren kanlı bir çarpışmanın içinde kendilerini buldular. Kop dağlarında oluk oluk kanlar aktı. Cesetlerden kaleler yapıldı.

Maalesef hattın asıl ucunda olan İspir Boğazı'nın düşmesi ile geri çekilmek zorunda kaldık" dedi. 'Bunlar gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğumuz hadiseler' diyerek, Kop dağlarının Türk milletinin kaderinde acıların en büyüğünün yaşandığı yer olduğunu belirten Pekmezci, "Burada insanlarımız can vermişler, kan vermişler bu dağlara. Bugün Kop dağının zirvesinde bir bayrk dalgalanır, o bayraktan kopan küçük zerrecikler kara toprağa düşer. Sanki onlar, torunlarının atalarına minnet duygularını yansıtırcasına devam eder.

Biz Kop dağlarında her geçişimizde atalarımızın can veren ecdadımızı anarız. Bugün burada bizlere bu cennet vatanı aramağan edenleri, aziz ordumuzu, kahraman hemşehrilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de Bayburtlular'ın kahramanlık duygularının kendilerine atalarından bir miras olduğunu, bunun en önemli kanıtının da Kop Müdafaası olduğunu söylediği konuşmasında, "Biz kahraman Bayburt halkını her zaman kahramanlıkları ile anıyoruz" dedi.

Kop müdaafasının sadece Türk milleti için değil dünya tarihi açısından da önemli olduğunu söyleyen Vali Cüneyt Epcim, 6 ayda İstanbul'un işgalinin planını yapan Rus ordusunun emelinin, Kop müdaafası kahramanları sayesinde gerçekleşmediğini hatırlattı.

Vali Epcim, "Burada öyle bir birliktelik ve vatan aşkı ortaya koyuldu ki özellikle Bayburt halkı başrta olmak üzere yöre halkı bu Kop dağlarını geçilmez kıldı. Kop dağlarını geçilmez kılanları hayırla, rahmetle yade diyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Komando Birliği tarafından Koman Andı okundu. Daha sonra kalabalık grup Kop Şehtleri Anıtına çıktı. Etkinlik Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesi ile son buldu. Programın sonunda Bayburt Belediyesi tarafından katılımcılara Kavut Çorbası ikram edildi.

Şehitlere Saygı Yürüyüşü’ne Vali Cüneyt Epcim, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 17. Komando Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Demirci, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, İl Jandarma Komutan Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdür Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Bayburt Ünviersitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, kamu kurumlarının amileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.