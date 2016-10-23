Bayburtgrup 9.Haftada Kocaelispor Deplasmanında bir puana razı oldu

Bayburtgrup il Özel idare spor Kocaeli Deplasmanında 9.Haftada yaptığı maçta bir puana razı oldu.



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Maçın sonucu: Kocaelispor 0-Bayburtgrup 0





İşte kocaelispor - bayburtspor maçında ilk 11'ler

Maç Tv 41’den canlı olarak yayınlanıyor.

TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Kocaelispor ile Bayburtgrup İ.özelidarespor arasında oynanan karşılaşmasının kadroları .

Stat:

Kocaelispor: Kadir Gezer, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, MERT YAVUZ, SEFA NARİN, Sinan Pektemek, Mesut Özdemir, Yusuf Şenlik, Hamza Mutlu, Ali Keten, Burak Özbakır

Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız

Bayburtspor: Yener Demirci, Sinan Ayar, CELAL HANALP, Erhan Kırcı, Erçin Ilgaz, Sergen Yılmaz, Aykut Topal, Yücel Yıldırım, Onur Karakabak, Yasin Tosun, Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör: İlker Erdem

Hakem: Uğurcan Tozlu, Fatih Karatağ, Mahmut Gülle, Mehmet Saldıraner







İşte kocaelispor - bayburtspor maçında ilk 11'lerMaç Tv 41’den canlı olarak yayınlanıyor.TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Kocaelispor ile Bayburtgrup İ.özelidarespor arasında oynanan karşılaşmasının kadroları .Stat:Kocaelispor: Kadir Gezer, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, MERT YAVUZ, SEFA NARİN, Sinan Pektemek, Mesut Özdemir, Yusuf Şenlik, Hamza Mutlu, Ali Keten, Burak ÖzbakırTeknik Direktör: Ümit Metin YıldızBayburtspor: Yener Demirci, Sinan Ayar, CELAL HANALP, Erhan Kırcı, Erçin Ilgaz, Sergen Yılmaz, Aykut Topal, Yücel Yıldırım, Onur Karakabak, Yasin Tosun, Oltan KarakullukçuTeknik Direktör: İlker ErdemHakem: Uğurcan Tozlu, Fatih Karatağ, Mahmut Gülle, Mehmet Saldıraner