Bayburtgrup 9.Haftada Kocaelispor Deplasmanında bir puana razı oldu

Bayburtgrup il Özel idare spor Kocaeli Deplasmanında 9.Haftada yaptığı maçta bir puana razı oldu.

Bayburtgrup 9.Haftada Kocaelispor Deplasmanında bir puana razı oldu
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Maçın sonucu:  Kocaelispor 0-Bayburtgrup 0


İşte kocaelispor - bayburtspor maçında ilk 11'ler
Maç Tv 41’den canlı olarak yayınlanıyor.
TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Kocaelispor ile Bayburtgrup İ.özelidarespor  arasında oynanan karşılaşmasının kadroları .
Stat:
Kocaelispor: Kadir Gezer, Kadir Öğe, Murat Soner Başak, MERT YAVUZ, SEFA NARİN, Sinan Pektemek, Mesut Özdemir, Yusuf Şenlik, Hamza Mutlu, Ali Keten, Burak Özbakır
Teknik Direktör: Ümit Metin Yıldız
Bayburtspor: Yener Demirci, Sinan Ayar, CELAL HANALP, Erhan Kırcı, Erçin Ilgaz, Sergen Yılmaz, Aykut Topal, Yücel Yıldırım, Onur Karakabak, Yasin Tosun, Oltan Karakullukçu
Teknik Direktör: İlker Erdem
Hakem: Uğurcan Tozlu, Fatih Karatağ, Mahmut Gülle, Mehmet Saldıraner



 
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