BAYBURT’A ULAŞIM KISITLAMASI, İZİN ALACAKLAR İÇİN AÇILIYOR

Bayburt Otobüs Firmaları Ulaşım izin alabilecek olan hemşerilerimiz için ,Bayburt’a sefer düzenlediler.

Bayburt’ta Yurtdışından gelen ve Koronavirüs sebebiyle karantinada bulunan vatandaşların kendi illerine gidecek olması sebebiyle Bayburt otobüs firmaları bu gidişleri sağlamaları ve izin alabilecek olan hemşerilerimiz için İstanbul’dan Bayburt’a sefer düzenlediler.

Bu seferler için izin alacak hemşerilerimizi götürmek üzere As Bayburt 8 Mayıs Cuma Günü,Bayburt Seyahat 12 Mayıs ve 14 Mayıs Tarihlerinde sefer düzenlediler.

12 Mayıs 2020 ve 14 Mayıs 2020 tarihlerinde İstanbul Şirinevler ' den saat 12.00 de Bayburt' a araç hareket edecektir.

İzin belgesi alacak olan vatandaşlarımızın izin belgelerine 69 AAE 555 plakayı yazdırmaları gereklidir.

İrtibata geçebilmek için 0 532 2377158 telefondan ,

13 Mayıs 2020 tarihinde Bayburt-Ankara-İstanbul istikametine araç hareket edecek.

İzin belgesi alacak olan vatandaşlarımızın izin belgelerine 69 AAE 555 plakayı yazdırmaları gereklidir.

İrtibata geçebilmek için 0 553 0870069 bu numaralı telefondan irtibata geçmeliler.