BAYBURT’A ÇAĞRI MERKEZİ AÇILACAK

Kasım Ayında Bayburt’a Çağrı Merkezi açılması planlanıyor.

Ak Parti Milletvekili DOÇ.Dr.Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklamada ”CMC (Customer Management Center) Firması tarafından Digiturk Çağrı Hizmeti için Bayburt’ta açılmasına karar verilmiştirdedi.

Kasım Ayı içerisinde Çağrı Merkezinin kurulacağını ifade eden Kavcıoğlu yaklaşık 200 kişinin çağrı Merkezinde istihdam edileceğini belirtti.

Kavcıoğlu Bakanımız Naci Ağbal olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Bayburt’umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

