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Bayburt’a 300 Milyon Liralık Yatırım İçin Ön Anlaşma Sağlandı

Bayburt’ta 300 milyon liralık yatırımla şarj istasyonu reaktörü üretim tesisi kurulacak. Yatırıma ilişkin gerçekleştirilen ön görüşmelerin ardından detaylar kamuoyuyla paylaşıldı.

Bayburt’a 300 Milyon Liralık Yatırım İçin Ön Anlaşma Sağlandı
23 Mart 2022 Çarşamba 11:30

BAYBURTGÜNDEM- Başlangıçta 200 ile 250 arası istihdam sağlaması öngörülen tesisin yapımına bir ay içerisinde başlanması hedefleniyor. Tesis ülke genelinde benzeri olmaması bakımından da bir ilk özelliği taşıyor.

Vali Cüneyt Epcim, yatırımın birinci etabına 300 milyon Türk Lirası ile başlanacağını söyledi. Süreçle birlikte bu tutarın artırılabileceğine işaret etti.

Yatırımın Bayburtluların gururu olabilecek bir üretim merkezine dönüşebileceğini kaydeden Vali Epcim, “Tüm dünyada şu an elektrikli araçlarda bir talep artışı var. Otomobil üreticileri artık tamamen elektrikli araç üretimine doğru giderken biz de Bayburt olarak bu araçların şarj istasyonları reaktör üretimini gerçekleştireceğiz.” dedi.

Yatırımla Bayburt’a bir teknoloji üssü kazandırmış olacaklarına vurgu yapan Vali Epcim, “Çok yakında inşaat çalışmalarına başlanacak. Bir yıl içerisinde bu çalışmalardan sonra Bayburt’umuz tüm dünyaya şarj istasyonlarının reaktörlerini üretecek. Tüm dünyaya örnek bir çalışma yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, projenin Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Bu bağlantıları gerçekleştiren, çok değerli eski Bayburt Milletvekili, şu anki Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na böyle bir yönlendirmeyi bizlere yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Yine projeyi Bayburt’a yönlendirme noktasında destekleri bulunan, bizleri her hususta destekleyen çok değerli İhsan Aktaş Bey’e de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.”  

Proje ortakları adına bilgi veren İşadamı Hasan Karaozan da çalışmalarının çıkış noktasının elektrikli şarj istasyonları olduğunu belirtti. Dünya genelinde elektrikli araçlara yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Karaozan, buna karşın şarj istasyonu altyapısının oldukça yavaş geliştiğine dikkat çekti.

Bu boşluğu Türkiye’de şarj istasyonu kurarak doldurmaya çalıştıklarını aktaran Karaozan, “Aynı anda 12 araç şarj edebilen bir istasyon modelimiz var. Bu şarj istasyonlarının ekipmanlarını da Türkiye’de üretebiliriz. Bunun için yatırımımızı fonladık. Bütçemizi ayarladık. Merkez Bankası Başkanımız ve İhsan Bey’in de tavsiyesiyle Bayburt’ta yatırımımızı yapmaya karar verdik. İlk etapta 300 milyon, ana hedefimiz 1 milyar liralık yatırım. Yavaş yavaş büyütülecek bir proje. Bunu ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu. 

Toplantıya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Murat Türkoğlu ile İşadamları Mir Sedrettin Karahan ile Mehmet Sait Akyıldız katıldı.  

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