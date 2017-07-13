Bayburt Yaşanacak en iyi iller arasında kaçıncı sırada.

"İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Forbes, "İş Yapmak ve Yaşamak İçin En İyi Kentler" araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Araştırma, 94 başlıktaki veri setine göre hazırlandı. Oluşan veri seti 4 ana kategoriden oluşuyor:

Beşeri Sermaye ve Yaşanabilirlik, Marka Becerisi ve Yenilikçilik, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli, Erişilebilirlik. İşte araştırmanın çarpıcı sonuçları...

Genel endeks puanı 30'un altında kalan tek kent. Geçen sene 76'ncı sıradaydı ancak tüm göstergelerde gerileme var.

Yaşamak için en kentler arasında Bayburt 67.sırada yer aldı.Gümüşhane 64.sırada Genel Endeks Puanı: 37,47 oldu.

67- BAYBURT

Genel Endeks Puanı: 37,11

İlk 3’te

1- İSTANBUL

Genel Endeks Puanı: 68,9

2- ANKARA

Genel Endeks Puanı: 66,13

3- İZMİR

Genel Endeks Puanı: 62,39

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Son 3’te

81- MUŞ

Genel Endeks Puanı: 29,71

80- ŞIRNAK

Genel Endeks Puanı: 30,45

79- HAKKARİ

Genel Endeks Puanı: 30,94