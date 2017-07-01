Bayburt Valisi Pehlivan, görevine başladı

Yeni atanan Bayburt Valisi , Ali Hamza Pehlivan, göreve başladı.

Bayburt Valisi olarak atanan Ali Hamza Pehlivan’ın göreve başlaması dolayısıyla karşılama töreni düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği’ne gelişinde kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri tarafından karşılandı. Kendisini karşılayanlarla tokalaşmasının ardından beraberindeki heyetle Valilik makamına geçen Vali Ali Hamza Pehlivan burada yaptığı açıklamada, “Bu müstesna görevi şahsıma layık gören başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza ve Sayın bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizler bugünden itibaren bütün kurumlarımızla, mesai arkadaşlarımızla ve Bayburt’u düşünen, seven, gönlü Bayburt için çarpan hemşerilerimiz, STK’lar, esnafımız, çiftçimiz kısacası Bayburt ilimizde fiilen yaşayan ya da gurbette bulunsa da yüreği Bayburt için çarpan herkesle diyalog içerisinde Bayburt’u düşüneceğiz, Bayburt’u düşleyeceğiz.” dedi.



Bayburt’a bugüne kadar birçok hizmet yapıldığını belirterek sözlerini sürdüren Vali Ali Hamza Pehlivan, “Başta görevi devraldığım başta Sayın İsmail Ustaoğlu Valim olmak üzere burada görev yapmış diğer bütün Valilerimizi teşekkürle yâd ediyoruz. Devam eden projelerin sürdürülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için gayret göstereceğiz. Bu bağlamda, Bayburt Valisi olarak atanmam hasebiyle bu kısa sürede birkaç kez görüştüğüm Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın bugüne kadar vermiş olduğu ve bundan sonra vereceği destekler büyük önem arz etmektedir. Sayın Bakanımıza müteşekkiriz.” diye konuştu.

Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt’un huzurlu ve güvenli ortamının devam etmesi noktasında emniyet ve asayiş hizmetlerine titizlikle yaklaşacaklarını dile getirdi. Türkiye’nin terör örgütlerine karşı büyük bir mücadele verdiğini aktaran Vali Ali Hamza Pehlivan, “Bayburt bu anlamda huzurlu bir ilimiz. Ama biliyorsunuz ülkemiz terörü bitirme konusunda yoğun bir mücadele veriyor. FETÖ, PKK, hangi isim altında olursa olsun terör örgütleriyle yurt genelinde verilen bu etkin mücadeleye buradan da gereken her türlü katkıyı sunacağız. Çünkü güvenlik, huzur varsa diğer kamu hizmetleri de sağlıklı ve ahenkli bir şekilde yerine getirilebilir.” ifadelerini kullandı.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışını önemsediğini belirten Vali Pehlivan, makamların hizmetle anlam kazanacağına vurgu yaptı. Vali Ali Hamza Pehlivan özlü sözlerden örneklerle devam ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlarımıza, milletimize hizmet etmek için varız. “Millete efendilik yoktur, hizmet vardır!”, “İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın!”, Bu anlayış inşallah bütün arkadaşlarımızda var olacak. Kamu hizmetlerini insan odaklı, vatandaş odaklı, paylaşımcı, çatık kaş olmayan, mütebessim, nezaketli ama aynı zamanda da disiplinli ve ciddi bir anlayışla gerçekleştireceğiz. Devlet kapısına gelen herkesi, “Bu benim devletim. Devletim benimle ilgileniyor. Sorunlarımı çözmeye çalışıyor.” dedirten bir anlayış benimseyeceğiz. Bu anlayışın içerisinde elbette bizleri bağlayan başta Anayasamız olmak üzere kanunlar, kurallar ışığında hareket edeceğiz. Ama vicdani sorumluluk bilinciyle hareket edecek, zorlaştırmayacak kolaylaştıracağız, Bayburtlu hemşerilerimizin yaşam standartlarını elimizden geldiğince yükseltme gayreti içerisinde olacağız.”

“İdare bir takım işidir. Bayburt Valiliği olarak elbette ki biz liderlik, öncülük yapacağız. Ama bu süreçte herkesin katkısını çok önemseyeceğiz. Zaten burada bir sinerji oluşması için veya var olan sinerjinin artarak devam etmesi için herkesin kendi etki ve yetki alanında adeta kıpırdaması, adım atması demek ilimizin genelinde olumlu bir hava ve heyecan oluşturacaktır. Bayburt İlimiz köklü tarihiyle birlikte genç bir il. Bugüne kadar çok hizmetler yapıldı fakat yapacak daha çok iş var muhakkak. Onları da inşallah önce gönül birliği sonra da el birliği içerisinde çalışarak yerine getirmeye gayret edeceğiz.” Şehit ailelerinin, gazilerin, toplumdaki dezavantajlı kesimlerin, engelli, dul, yetim, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olacaklarına vurgu yapan Vali Ali Hamza Pehlivan, gençlere de özel önem vereceklerini söyledi. Bayburt halkına sevgi ve saygı dileklerini ileterek sözlerine son veren Vali Ali Hamza Pehlivan, “Devlet ve millet birbirini tamamlayan unsurlardır. Devlet milletine hizmet etmek için vardır. Biz de inşallah Bayburtlu hemşerilerimize hizmet etmek için buradayız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu vesileyle Bayburtlu hemşerilerimize içten dileklerimi, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.​





