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BAYBURT VALİSİ EPCİM, DEMİRÖZÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Vali Cüneyt Epcim ve beraberindeki heyetle birlikte ilçede yapımına devam edilen entegre hastanesini ziyaret etti.

BAYBURT VALİSİ EPCİM, DEMİRÖZÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU
13 Ekim 2020 Salı 13:53

Bayburt Valisi Cüneyt Epcimi ,İlçe Kaymakamımız Engin TOK  ilçe jandarma komutanı ve ilçe emniyet amiri tarafından karşılandı.

Epcim daha sonra  Kaymakamlık binasına geçti. Vali Cüneyt Epcim burada Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi ile Demirözü Kaymakamı olarak atanan Engin Tok’a hayırlı olsun dileklerini iletti Arkadaşımıza görevlerinde başarılar diliyorum.” sözleriyle iyi niyetlerini bildiren Vali Cüneyt Epcim “İnşallah Kaymakam arkadaşımız bundan sonraki süreçte kendinden önceki kaymakam arkadaşlarımızın yapmış olduğu hizmetlerin devamında hayırlı hizmetler yapmaya vesile olur dedi.

Vali  Cüneyt Epcim ve beraberindeki heyetle birlikte ilçede yapımına devam edilen entegre hastanesini ziyaret etti. Hastane yapımını üstlenen inşaat firmasından ve İl sağlık müdürümüzden bilgi aldı.

Cüneyt Epcim ve beraberinde ki heyet ile birlikte belediye ziyareti gerçekleştirmek için ayrıldı.

Ziyaret esnasında Vali Cüneyt Epcim ‘i Belediye Başkanı Arslan Gürer karşıladı beraberindekilerle beraber belediye binasına geçen Vali Cüneyt Epcim  kısa süre belediye de kaldıktan sonra Valimiz ilçe Kaymakamımız, Belediye başkanı ve kurum amirlerimizle esnaf ziyaretinde bulundu.

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