Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ,Alınan Tedbirleri Açıkladı..

Hepimizin bildiği üzere başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bağışlanma vesilesi olan Mübarek Ramazan ayını, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını gölgesinde tamamlamak üzereyiz.

Pazar günü ülkece idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nın bu toplantımız vesilesiyle başta ülkemiz ve ilimiz olmak üzere tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Aziz Milletimizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah ibadetlerimizi kabul eylesin.

Kıymetli basın mensupları;

Sevgili vatandaşlarımız;

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam etmektedir. Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla gerek ülke çapında gerekse ilimiz ölçeğinde bugüne kadar birçok tedbir alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Devletimiz; tüm kurumları ile bu salgının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temini noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması gibi birçok hayati tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır. Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir.

Yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirler 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir.

Bayburt Valiliği olarak sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşlarımızın yaşayabileceği mağduriyetlerin önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınarak, yasağın uygulanacağı günlere ilişkin gerek temel ihtiyaçlar, gerek sağlık önlemleri, gerekse de ulaşım hizmetleri noktasındaki hazırlıklar ilgili kurumlarımızca tamamlanmıştır.

Bu kapsamda yasağın uygulanacağı 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihleri arasında Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla; kısıtlamanın başladığı 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecektir. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekler, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere ya da adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.



Yasak kapsamında Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere 26.05.2020 Salı gününe kadar market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler kapalı olacaktır.

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri yalnızca ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılması kaydıyla ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmeleri mümkün olacaktır.

Buna yönelik Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan komisyon kararına istinaden hangi gün, hangi işletmelerin açık olacağını belirledik ve kamuoyu ile paylaştık.

Vatandaşlarımızın bu 4 günlük evde kalma sürelerinde önem arz eden konuların başında temel ihtiyaçların karşılanması, sağlık hizmetlerine ilişkin taleplerinin yerine getirilmesi ve diğer gereksinimlerinin giderilmesi yer alıyor. Tüm bunlarla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı’mız tarafından Valiliklerimize gönderilen genelge doğrultusunda bu taleplerin, hangi şartlar altında, nasıl ve kimler tarafından karşılanacağı hususu açıkça belirtilmiş vaziyette. İlimizde bu hizmetlerin planlanması ve hayata geçirilmesine ilişkin az önce de ifade ettiğimiz gibi ilgili kurumlarımızla gerekli tedbirleri almış ve süreci en rahat biçimiyle geçirmeye yönelik hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyettedir. Bu noktada ifade edilmesinde bir kez daha yarar gördüğümüz önemli bir husus var; oda şudur: Vatandaşlarımız bu kararlara ne derece riayet ederse süreci o derece rahat atlatırız.

Bugün itibariyle başlayan ve 26 Mayıs Salı gününe kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı süresince göz ardı edemeyeceğimiz bir diğer husus ise trafik denetim ve tedbirleri konusudur. Her ne kadar günlük yaşantımızı bu 4 günlük süre boyunca kontrollü bir biçim de devam ettirecek olsak da; devletimiz tarafından bu süreç içerisinde vatandaşlarımıza sunulan imkanlar mevcut. Bu kapsamda bizler Ramazan Bayramı ve aynı zamanda 23, 24, 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde zorunlu seyahat edecek vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almış durumdayız.

Bu kapsamda vatandaşlarımızın trafikte güven içerisinde seyredebilmelerini sağlamak amacıyla süreç boyunca görev yapacak trafik birimlerimize takviye ekipler eklenerek ekip sayıları arttırılmıştır.

Şehirlerarası yol güzergahlarımız olan Bayburt - Erzurum karayolu ve Bayburt – Gümüşhane kara yolu güzergahlarındaki ekip sayılarımız bu doğrultuda artırılarak bayram süresi boyunca ekip sayıları 24 saat esaslı 3 ekibe çıkartılmıştır.

Yine bu kapsamda İl Merkezimizde vatandaşlarımızın yoğun oldukları günler dikkate alınarak gündüz ve gece görev başında olan ekip sayımız iki kat artırılmıştır. İçişleri Bakanlığı genelgesine istinaden şehirlerarası otobüs seyahatlerinin Seyahat İzin Belgesi ve gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra seferlere başlayabileceği göz önüne alınarak 24 saat boyunca Şehirlerarası Otobüs Terminalinde 1 ekip görevlendirilmiştir.

Salgınla mücadelenin sağlık boyutuna ek olarak ekonomik boyutu da son derece önem arz ediyor. Buna ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik önemli destekler sağlandı. Bu desteklerin vatandaş boyutu dışında, ekonomik faaliyetleri korumaya yönelik de önemli katkıları oldu. Geldiğimiz nokta itibariyle ülkemizde normalleşme planlarının yapıldığını hep birlikte memnuniyetle müşahede etmekteyiz. Bununla ilgili olarak yaşamın olağan akışı içerisinde salgın sonrası ekonomik faaliyetleri hayatın bir gerçekliği olarak göz önünde bulundurmak durumundayız. Bu bağlamda ilimizde salgınla mücadele kapsamında uygulanan Sosyal Destek Programı’nın 1. Fazında 2 bin 248 hane, 2. Fazında 3 bin 80 hane, 3. Fazında 765 hanemiz olmak üzere toplamda 6 bin 93 hanemiz ekonomik desteklerden yararlandırılmıştır. 3 fazda vatandaşlarımıza toplam 6 milyon 950 bin liraya yakın ödeme gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde işletmelerimizde çalışan 834 vatandaşımız KIsa Çalışma Ödeneği’nden yararlandırılmış; program kapsamında toplamda 1 milyon 34 bin liralık ödeme sağlanmıştır. Bunların yanı sıra işletmelerimize ve çalışanlarımıza sağlanan Nakdi Ücret Desteği ile İşsizlik Ödeneklerinden toplamda 559 vatandaşımız yararlandırılmış bunlara ilişkin de 500 bin lira dolaylarında ödeme gerçekleştirilmiştir. Maddi desteklere ek olarak ilimiz genelinde 5 bin ailemize de gıda yardımında bulunulmuştur.

Sürecin beraberinde getirdiği ekonomik olumsuzlukları bertaraf etmeye yönelik sağlanan desteklerin bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz. İlimiz ölçeğinde ise bu kapsamda ekonomik faaliyetlerin son derece hayati önemde olduğunun farkındayız. Ekonomisi tarım ve hayvancılık faaliyetlerine dayalı olan ilimizde; bu alanda hayata geçirilen destekler çiftçilerimizi, dolayısıyla üretim faaliyetlerini doğrudan etkileyen bir pozisyondadır. Üreten, toprağına sahip çıkan, milli servetinin yok olmasına müsaade etmeyen çiftçilerimiz için tarım, hayvancılık, arıcılık, organik üretim, yem ve gübre desteği ve destek ödemeleri gibi avantajlar devam edecektir.

Değerlendirmelerimizin ana eksenini yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelemiz oluşturuyor. Bugün bu salgın yaşanmamış olsaydı belki çok daha farkı konularda, farklı yatırım alanlarında projelerden bahsediyor olabilirdik.

Salgınla mücalede konusunda Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, ilgili bakanlarımız ve bilim kurulumuzun karar ile tavsiyeleri doğrultusunda dünyaya örnek olacak bir mücadele sergileniyor. İlk vaka tespitinden bugüne kadar gerek ülke çapında gerekse ilimiz düzeyinde önemli mesafeler kat ettik. Her geçen gün azalan hasta ve ölüm sayısıyla, günden güne artan test ve iyileşen hasta sayısıyla bu süreci en az hasarla atlatacağımıza yönelik ümitlerimiz her geçen gün güçleniyor. Bu tabloyla paralel olarak ilimizde de benzer bir süreci yaşıyoruz. Giderek azalan yeni vaka sayımız ve iyileşen hasta sayımız bizlere güzel günlerin yakın olduğunu açıkça gösteriyor. Virüsle mücadelemizde edindiğimiz tecrübe, güçlü sağlık altyapımız, nitelikle personelimiz ve güçlü koordinasyon ile adım adım sonuca yaklaşmaktayız. Son bir haftadır ilimizde yeni vaka tespitinin yapılmamış olmazı bizleri rehavete sürüklememeli, nereden geleceği bilinmeyen bu virüse karşı daha dikkatli davranmaya sevk etmelidir. Seyahat izni kapsamında ilimize dışarıdan gelen kıymetli hemşerilerimizin bu sürece vereceği katkı hayati önem arz etmektedir. Filyasyon ekiplerimize yardımcı olmak, 14 günlük karantina sürecine sadık kalmak gibi basit ama etkili yöntemlerle mücadelemize güçlü bir halka daha eklemiş olacağız. Bu vesileyle salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Fedakarca çalışmaları dolayısıyla ayrı ayrı her bir sağlık çalışanımızı yürekten kutluyorum.

Bu noktada unutulmamalı ki sağlık ordumuzun bu savaştan zaferle ayrılabilmesi ancak cephe gerisindeki kuvvetli destekle mümkün olmaktadır. Bizlerin sağlayacağı bu destek bugüne kadar sosyal mesafe, sosyal izolasyon ve kişisel koruyucu tedbirlerden oluşmaktaydı. Bundan sonra ise kontrollü sosyal hayat ve tedbirden oluşacaktır.