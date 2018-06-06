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BAYBURT VAKFINDAN TEMEL PAŞAYA DESTEK

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ,Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim mitingine katılan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için “O generalin apoletlerini sökeceğim” diyen Muharrem İnce için kınama mesajı yayınladı.

BAYBURT VAKFINDAN TEMEL PAŞAYA DESTEK
06 Haziran 2018 Çarşamba 15:24

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının mesajı:

Bayburt'umuzun gururlarından olan ve Bayburt’un Taht köyünde dünyaya gelmiş olan İsmail Metin Temel Paşamızı kimselere yedirmeyiz kimselere laf söyletmeyiz.

Afrin Harekatını komuta edip Türk Milletine ve Bayburtlulara büyük Gurur ve Zafer yaşatan paşamızı gönülden destekliyoruz.

Bayburt’un en önemli  STK’ larından  biri Olan Bayburt Vakfı tümüyle Paşamızın arkasındadır.

Basit hesaplarına Ülkenin Kahramanlarını, Fedakar ve Başarılı yöneticilerini kurban etmek isteyenler hele hele bu Bayburtlu bir paşamız olursa karşılarında Bayburt’u, Bayburtluları yani Türk Milletini bulacaktır.

Sayın Paşamızın Başkomutanımız olan ve Ülkemizi Sayısız Hizmetleriyle taçlandıran Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Alkışlaması kadar doğal bir şey yoktur.

 BİZDE SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZI GÖNÜLDEN ALKIŞLIYORUZ VE BU ÜLKEYE HİZMET EDENLERİ DAİMA ALKIŞLIYACAĞIZ

BAYBURT EĞİTİM KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI BAŞKANI

AV.İSRAFİL KAHRAMAN

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