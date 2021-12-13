Bayburt Vakfından Hüsn-i Hat, ve Yöresel Ürünler sergisi

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı İstanbul Sarıyer’de Hüsn-i Hat ve Yöresel Ürünler sergisine tüm hemşerilerimizi bekliyor.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı İstanbul Sarıyer’de Hat eserleri, Resim Kaligrafi,Ehram ürünleri ve yöresel ürünler sergisi düzenleyecek. 26-27 Aralık Pazar günü saat 12.00 de açılacak olan sergide, Hüsn-i Hat ve yöresel ürünler sergisi yapılacak. Geliri tamamen Bursiyer öğrencilere aktarılacak olan 26-27 Aralık Tarihlerinde yapılacak “Sergi Programı “ Karadeniz Vakfı İbrahim Cevahir sosyal tesisleri sarıyerde. Sergide,Hattat sanatçı Bahattin Kumbasar,Sanatçı Sevim Ataner,Ressam Yüksel Yılmaz,Sanatçı Ali Aslanhan eserleriyle sergide olacaklar. Hattat sanatçı Bahattin Kumbasar Ressam ve Rölyef sanatçısı Yüksel Yılmaz Flografi Sanatçısı Ali Aslanhan Ehram Ürünleri Sanatçısı Sevim Ataner