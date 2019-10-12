Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman “Barış Pınarı” harekatına destek açıklaması yaptı. Bayburtlu olarak Varlığımız ,Milletimize,Bayrağımıza,İstiklalimize armağan olsun.

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman'ın yaptığı açıklama şöyle:

“Barış Pınarı” harekatıyla Ordumuzun ve Milletimizin gözbebeği,Peygamber ocağı ,bulunduğu coğrafyaya sadece Mazlumun umudu,Zalimin kabusu olmak, bu gün değil, gelecek yüzyıl’da nesillerimizin barış içerisinde yaşamaları sağlamak için tüm ihtişamı ile Suriye topraklarına bir sefer başlatmıştır.

Kişilikleri,Modern görüntü altında kamufle olmuş Batılı Emperyalist zalimler bu bölgede buldukları satılık kişilikleri,Terör guruplarını silahları ile donatarak yıllardır kan döküyorlar.Dışı ağır silahlarla donatılmış ,ancak yürekleri ve ruhları boş kokuşmuş terör artıkları, Mehmetçiğimizin karşısında asla duramayacaktır.

BAYBURTLU OLARAK VARLIĞIMIZ ,MİLLETİMİZE,BAYRAĞIMIZA,İSTİKLALİMİZE ARMAĞAN OLSUN.

Bayburt Sivil toplum kuruluşlarımız,Vakıfları ve Dernekleri, yaşlısından gencine,kurduyla kuşuyla her daim Devletinin ve ordusunun emrindedir.Bayburtlu olarak Varlığımız ,Milletimize,Bayrağımıza,İstiklalimize armağan olsun.

Buradan Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı,Bayburt’umuzun gururu, bu seferi yöneten Genel kurmay Başkanı sayın Yaşar Güler Paşamız ve en rütbeli komutanımızdan genç komutanlarımıza en saygın asker selamıyla selamlayarak diyoruz ki , “Komutanım Bayburt emir ve görüşlerinize hazırdır.”

Biz Rabbimizin İslam la şereflendirdiği İslam’ın bayraktarlığını temsilciliğini temsil etme şerefine nail olmuş Büyük Türk Milletiyiz.

BU BİZİM İLK SEFERİMİZ DEĞİL,SON SEFERİMİZDE OLMAYACAK.

Bu bizim ilk seferimiz değil,son seferimizde olmayacak.Tarih ,toprak ve şu mavi gökyüzü nice seferlerimize şahit olmuştur.

Bu sefer işgal değil,barış içindir.Bu sefer Mazlum Suriyelinin vatanı,Vatan birliğini ve bütünlüğünü korumak içindir.

Rabbim bu şanlı üniformayı taşıyan askerlerimizi muzaffer kılsın. Emperyalizmin oyuncağı terör guruplarını Rabbim perişan etsin. Suriye’yi kana bulayan zalim Emperyalist güçleri ,siyasi oyunlarının altında kalıp,Dünyayı onların zulmünden kurtarsın.

Devletimize ve Milletimize,Başkomutanımızdan son askerimize Allah güç kuvvet versin.AMİN.

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman