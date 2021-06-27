BAYBURT VAKFI OLAĞAN KONGRESİNİ YAPTI

Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı olağan kongresini gerçekleştirdi.

BAYBURTGÜNDEM- Dört Yılda bir Başkan ve VKM üyeleri,İki Yılda bir sadece VKM üyelerinin seçildiği Vakıf Kongresinde Vakıf Meclis Üyelerinin seçimi yapıldı.

Kongre Sultanahmet Suare Otelde gerçekleştirildi.Divan Başkanlığını Yetkin Çavdar,Divan Üyeliklerini Abdullah Yılmaz ve Serdar Kumbasar yaptı.

Vakıf Başkanı Av.İsrafil Kahraman Kongrede yaptığı konuşmada,Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfının Bayburt’a ve Bayburtluya hizmet yeri olduğunu belirterek,Yönetimle birlikte Vakfımıza kalıcı eser bırakmak için çalışıyoruz dedi.

Vakıf yönetimi olarak Vakfımıza iki adet yurt binası kazandırdık dedi.Biri Trabzonda,biride Bayburt Merkezde iki yurt binasını Vakfımıza kazandırdık.Bu yurt binalarını ya biz işleteceğiz ,yada bu binaları işletmeye vererek Vakfımıza gelir sağlayacağız dedi.

Vakıf yönetimi olarak her daim hemşerilerimizle istişare ve birlik içinde olduk ve olmaya devam edeceğiz dedi.Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesle hizmet yolunda beraber olmaya varız.Bu Vakfın bu günlere gelmesinde üstün hizmetleri olan tüm hemşerilerimize ve özellikle rahmetli Kurban Yazoğluna teşekkürlerimizi ifade etmek isterim.Vakıflar Hizmet yerleridir,bu gün biz yarın bizden sonra gelecek herkes Vakıf bünyesinde Bayburt’a ve Bayburtluya hizmet etmek gayesiyle bu makamları işgal ediyoruz dedi.

Kongreye katılan Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş’ta selamlama konuşması yaptı.Konuşmasında Vakfımızla birlikte programlar yaptıklarını ve birlik ve beraberliğin hizmet etmede faydasını görüyoruz dedi.

Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanı Mustafa Aydın söz alarak genel kurula hitap etti.Aydın konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak her daim Bayburt ve Bayburtlunun hizmetinde olacağız dedi.

Bayburtlu Hemşerimiz Mustafa Bayburt Vakfı Genel sekreteri Levent Ayaz,Vakıf Üyesi Volkan Demirer,Vakıf Üyesi Kenan Kaplan ve Vakıf Denetleme kurulu Başkanı Halis Sarıdoğan söz alarak genel kurula seslendiler.

Kongrede Pakistanlı işadamına,Bayburt Vakfına ve Bayburtlulara yaptığı desteklerden dolayı Başkan Kahraman plaket takdim etti.