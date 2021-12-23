Bayburt Vakfı Başkanı Kahraman,Vali Epcimi “VİYA” hukuk bürosunda ağırladı

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.
BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman,Bayburt Valsi Cüneyt Epcim ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur’u Viya Hukuk Bürosunda ağırladı.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimurla Bayburt üzerine sohbet ettiler.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahramana Vakıf çalışmaları ve Hukuk ve Gayrimenkul işlerinde başarılar diledi.
Bayburt Vakfı Başkanı Av.İsrafil Kahraman Vali Cüneyt Epcime işyerinde kendilerini ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini belirterek teşekkür etti.